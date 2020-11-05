亞洲天王任賢齊睽違9年重返花蓮跨年舞台。（三立電視提供）

任賢齊今年將在「2020-2021太平洋觀光節舞台」跨年晚會獨家開唱，他將擔任倒數前的重責大任，他目前正在香港拍電影，之後會完成隔離再到花蓮演出。至於2021年新年期許，他則許下：「希望能把電影《跑馬》拍完，這是目前最大的願望。」

睽違9年重回花蓮跨年晚會舞台，任賢齊心情興奮，回憶起過往花蓮旅行的點滴，「十分期待能夠再次到花蓮演出，在入行之前，許效舜舜哥常常會帶我和九孔去花蓮撿石頭，跟花蓮很多朋友一起在那相處，感受花蓮的好山好水。」

任賢齊9月才在台北國際會議中心舉辦《齊跡2020任賢齊演唱會》專場，對於即將登上跨年晚會，他表示，屆時將濃縮演唱會精彩內容來呈現，也會特別準備彩蛋，「會把我的經典歌曲濃縮成串燒，因爲跨年有很多歌手，在演出時間上希望能夠多唱一點歌給大家聽，所以我想要把所有的精彩歌曲組合成一個串燒，通通唱給大家聽。」此外，他也期待此行能吃到花蓮小吃，炸彈蔥油餅、公正包子、廟口紅茶。」

《2020-2021太平洋觀光節》花蓮跨年晚會地點在東大門廣場舉辦，將邀來眾多偶像歌手輪番上陣，從晚上8點一路演唱陪伴粉絲們迎向全新的2021年！卡司將陸續公布，今年首度舉辦花蓮在地表演團徵選，獲勝的優秀表演團將可登上花蓮跨年舞台，與全球觀眾同歡。

亞洲天王任賢齊睽違9年重返花蓮跨年舞台。（三立電視提供）

(中時 )