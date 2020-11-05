高市觀光局推動企業團體旅遊獎勵優惠計劃。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

今年疫情衝擊觀光旅遊業，中央祭出安心旅遊補助已落幕。高市觀光局再出招，搶攻國內500大企業員工暖冬國旅商機，祭出鼓山洞、寶來花賞公園團客半價優戶，包辦吃喝玩樂每人總優惠價值超過3000元，即起開放登記，前1000名團客可獲限量一卡通。

觀光局長周玲妏指出，10月中秋、國慶兩大連假，高雄住宿率繳出9成好成績，推出的3條免費主題遊程，及高雄秋冬旅遊大使戴資穎等網路名人，用影片推薦高雄美食美景，獲得各界好評。

周玲妏表示，觀光局11月起主打秋冬旅遊專案，攜手國內大型旅行社積極合作，開拓團客市場。首波觀光局已推出部分景點免門票，包括旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道、壽山動物園，鼓山洞全面半價、寶來花賞溫泉公園團客半價優惠。

另外，文化局轄管景點紅毛港文化園區、鳳儀書院、打狗英國領事館、見城館、再見捌捌陸眷村、哈瑪星台灣鐵道館、高美館等，都分別提出團客優惠票價。

觀光局更結合近10個市場喜愛的觀光產業提供破盤優惠，包括義大遊樂世界、鈴鹿賽道樂園、夢時代購物中心、i-Ride KAOHSIUNG、十鼓橋糖文創園區、航空教育展示館、滷味博物館、愛之船、高雄港遊港船等，和在地產業攜手推動團客觀光商機，每人總優惠價值超過3000元。

觀光局補充，該活動申請即起於「高雄旅遊網最新熱推」專區，開放線上申請填寫表單，確認資格後機關以email回覆審核結果。前1000名符合資格的團客可獲得限量一卡通（含50元儲值金），企業團體旅遊獎勵優惠計畫至明年1月底止。

(中時 )