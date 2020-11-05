宏碁資訊（6811)AEB與中信兄弟球團合作建置中信兄弟雲端購票平台，從購票、取票到驗票，全程無紙化，提供球迷更便捷也環保的體驗，採用無紙化動態電子票券，加速球迷進場，同時具備防偽與轉送朋友功能，省去超商取票的耗時與手續費。台灣運動觀賽購票體驗邁入新的里程！

宏碁資訊AEB為台灣最大的雲端購票平台供應商，提供藝文、演唱、運動賽事、交通等各類活動售票業者輕鬆擁有自己品牌、能彈性掌握促銷及客戶名單的資訊系統。本次協助中信兄弟建置專屬的雲端購票平台，從紙本轉為電子票，除了降低紙本遺失風險；其中，棒球賽事最容易因氣候不佳延賽，造成球迷退、換票的不便，在全面採用電子票券後，從延賽通知、退票、退費或轉送，全程雲端服務流程，改善了消費者購票體驗，也大幅加速了球迷進場的速度，免去排隊填寫資料的麻煩。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，「宏碁資訊提供的購票平台，已經服務台灣售票業者多年，從之前的江蕙隱退演唱會秒殺到寬宏售票、Tixfun售票等，除考驗隱藏在後端系統的穩定安全性，消費體驗更為重要。中信兄弟深耕職棒運動，此次藉由數位轉型的過程，提供球迷電子票券，方便了球迷的購票入場觀賽的體驗；而宏碁資訊的平台更能強化球團對球迷的經營，除精準掌握每場球迷會員的入座率，更可分析球迷與每場賽事的關聯，應用大數據延伸再行銷商機，更是值得期待。」

中信兄弟球團表示，「台灣的數位消費雖已非常成熟，但過去由於球場網路環境，始終差最後一哩路。隨著球場設備逐步完善，我們與宏碁資訊從今年賽事開始後，即推動紙本與電子票雙軌並行，運行半年後受到球迷正面迴響，我們覺得是時機來全面切換電子票，中信兄弟球團超前部屬應用宏碁資訊的雲端購票平台，在台灣現階段疫情穩定，會員人數呈現大幅成長，證明邁向數位轉型的決策是正確的。」

宏碁資訊的雲端購票平台包含售票系統前後台、售票服務app和入場驗票app，提供售票業者三大優勢：業者可輕鬆擁有自己品牌的售票系統，主動掌握行銷數據進行彈性推廣；平台提供分析工具報表，經營者掌握大數據可有效增進會員忠誠度；節省硬體採購成本，提供入場驗票管理app，工作人員只需以手機下載，可即時支援現場，緩解瞬間爆量的入場人流。

(時報資訊)