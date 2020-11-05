封測廠頎邦(6147)受惠驅動IC及非驅動IC業務需求同步急增，帶動營收創高、本業獲利好轉，2020年第三季獲利季增達45.36％、每股盈餘（EPS）1.55元，自近1年半低點回升。展望後市，在驅動IC及非驅動IC業務同步續旺下，公司看好第四季營運可望站上全年高峰。

頎邦公布第三季合併營收57.73億元，季增15.11％、年增5.95％，改寫歷史新高。毛利率30.31％、營益率23.78％，優於第二季25.38％、18.53％，低於去年同期35.43％、28.66％，回升至今年來高點。

受匯損及權益法認列轉投資虧損影響，頎邦第三季業外虧損幅度季減66.77％、但年增達1.92倍，使稅後淨利10.15億元，季增達45.36％、但年減15.4％，每股盈餘1.55元，優於第二季1.07元、低於去年同期1.84元。

累計頎邦前三季合併營收161.15億元、年增6.28％，改寫同期新高。惟毛利率27.79％、營益率21.2％，低於去年同期33.37％、26.65％。加上業外顯著由盈轉虧，致使稅後淨利26.44億元、年減16.8％，每股盈餘4.05元、低於去年同期4.88元，為近3年同期低點。

頎邦董事長吳非艱先前指出，驅動IC市場需求自7月起強彈，加上以5G射頻元件封測為主的非驅動IC業務市場需求同步急增，使頎邦第三季平均稼動率逐月提升，自上半年約65％低檔回升至80％出頭，逼近實際滿載水位，使頎邦第三季營運表現顯著回升。

展望後市，吳非艱表示，隨著觸控面板感應晶片（TDDI）市場滲透率提升、OLED面板遞延需求重新啟動，致使全球測試產能非常吃緊，市場需求到明年首季仍相當強勁，預期第四季營運可望站上今年高峰，且認為全球測試產能將持續吃緊至明年上半年。

因應市場需求強勁，頎邦順勢將原先過低的驅動IC封測價格漲回合理價格，並順勢爭取其他新測試訂單，增添營運成長動能。而5G智慧型手機使用的非驅動IC顆數大增3～4成，相關需求動能持將持續到明年，亦對頎邦非驅動IC業務增添成長動能。

而頎邦日前規畫入股華泰進行策略結盟，合攻拓展記憶體相關新應用商機。美系外資日前出具報告認為，此舉有助加速頎邦的非驅動IC的射頻（RF）元件封測業務版圖，降低易受周期性景氣影響的驅動IC封測業務比重，將對長期營運成長增添柴火。

美系外資看好頎邦將受惠稼動率及報價提升，下半年營運展望轉強、帶動毛利率改善，受惠客戶需求增加及多元化發展，射頻元件凸塊業務明年亦可望復甦，帶動明年營收成長動能強彈，維持「增持」評等、目標價78元不變。

(時報資訊)