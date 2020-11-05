英國央行英格蘭銀行(Bank of England)加大了債券購買的刺激力道，增加來到超出外界預期的1500億英鎊(約合1950億美元)，以便在英國面對第二次新冠疫情時，能更多地緩衝受創的經濟。

擔憂英國脫歐風險的衝擊已剩不到兩個月，英國央行將資產購買計畫的整體規模拉高到8950億英鎊(約1.16兆美元)，較路透預測的更多出500億英鎊。

另外如同外界預期，英國央行將其基準銀行利率維持在0.1%，但是央行也首次考慮了將借款成本壓低至零以下的可行性，即負利率的實施。

英國央行也在周四表示，英國經濟將在2022年的第一季回復到疫情前的規模；而先前的預測為在明年底，經濟完全復甦到2019年第四季的規模。

英格蘭銀行亦對全年經濟提出預測，將為萎縮11%，遠低於八月預測的萎縮9.5%。而2021年的GDP將成長7.25%，低於先前反彈9%的預測。

英國正面臨新冠肺炎的危機以及脫歐談判年底到期的雙重風險，目前政府試圖以債務支出的飆升來支撐經濟。英國財政部長預計在周四稍晚對國會闡述其龐大的支援計畫。

而穆迪在十月中旬時下調英國信用評等，並指出，儘管有支出計畫，英國也將面臨到從峰頂到谷底的最大收縮。

(時報資訊)