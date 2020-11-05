光學鏡頭廠-大立光(3008)10月合併營收為51.37億元，月增0.254%，為今年3月以來新高，亦是連續3個月站回50億元關卡，大立光預估，11月拉貨動能與10月差不多。

全球新冠肺炎疫情未止及美國對華為祭出新禁令，不僅讓大立光第3季傳統旺季冷冷的，第4季雖然有蘋果iPhone新機上市加持營收還是溫溫的，大立光10月合併營收如之前預告「拉貨動能與9月差不多」，單月合併營收為51.37億元，月增0.254%，年減22.32%，但仍是今年3月以來新高，亦是連續3個月站回50億元關卡，累計1到10月合併營收為457.89億元，較去年同期衰退6.55%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光10月合併營收比重10%到20%，10M以上產品佔50%到60%，8M產品佔營收比重佔0%到10%，其他產品約佔10%到20%。

大立光第3季合併營收147.86億元，較去年同期減少20%，由於產品組合較差，營業毛利為97.11億元，季增11.85%，年減23.98%，單季合併毛利率為65.68%，季減2.95個百分點，年減3.44個百分點，為108年第1季以來單季新低，營業淨利為83.1億元，季增11.11%，年減25.88%，單季營業淨利率為56.2%，季減2.93個百分點，受到新台幣兌美元升值及盈餘匯回，認列匯兌損失7.1億元及所得稅費用6.5億元影響，單季稅後盈餘為58.67億元，季增17.62%，年減31.5%，單季每股盈餘為43.74元；累計前3季合併營收為406.51億元，年減4%，營業毛利為276.18億元，年減4%，合併毛利率為67.94%，年減0.21個百分點，營業淨利為236.47億元，年減5%，營業淨利率為58.17%，年減0.72個百分點，稅後盈餘為175.76億元，年減13%，每股盈餘為131.03元。

5G智慧型手機規格往中階走，讓主攻高階智慧型手機鏡頭的大立光受到不小的衝擊，林恩平表示，目前手機客戶對新產品開發普遍蠻消極的，高階鏡頭雖然還是繼續設計或是拉貨，但大家對高階手機信心度較差，大部分客戶比較喜歡中低階產品，認為比較賣得動，高階產品賣得比較少，不過還是有客戶要求高規格鏡頭，但量多少無法預估，明年產品價格還是要看規格，如果規格較低，價格當然會比較差。

林恩平表示，價格與鏡頭規格連動，什麼樣的規格就會有什麼樣的價格，如果市場往中低階走，競爭壓力就更大，公司在意的是鏡頭規格高低階，接單是由高階往下，毛利率不合理我們就不會接，公司會在產能利用率跟毛利率那個對公司有利進行動態調整，看能不能透過提高生產效率，在不好價格中有獲利。

(時報資訊)