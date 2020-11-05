任天堂周四宣布，因新冠肺炎疫情帶動宅遊戲需求，公司上半年度獲利暴增逾2倍。由於銷售前景持續樂觀，任天堂並將旗下熱賣的Switch遊戲機本年度銷售預測從先前預估的1900萬台上修至2400萬台。

任天堂公布，上半年度（截至9月30日）營收較前一年同期大幅成長73.3%，為7695.2億日圓。營業利益較前一年同期大增209.3%，為2914.2億日圓。淨利亦暴增243.6%，為2131.2億日圓。

上半年度Switch遊戲機銷量達1253萬台，Switch遊戲軟體銷量超過1億套。

儘管Switch遊戲機銷售暢旺，但任天堂之前並不願意調升銷售預測，並稱居家防疫帶動的買氣可能只是暫時現象。

不過，全球各地為了防止疫情擴散而實施的封鎖與限制措施，意味著對許多人而言，可以提供娛樂的選項仍然有限。隨著年底節日購物旺季到來，對遊戲的需求可望維持熱度。

任天堂預期全年（截至2021年3月31日）營收成長7%，為1.40兆日圓。全年營業利益估將成長27.7%，為4500億日圓。淨利估成長16%，為3000億日圓。

索尼與微軟都將在下周發布新一代遊戲機，料將為早在2017年3月就推出的Switch增添競爭壓力。上周索尼的遊戲部門主管表示，PlayStation 5遊戲機發布前的需求超乎預期，該公司並上修全年預測。

任天堂社長長谷川俊太郎（Shuntaro Furukawa）在發布財報後表示，Switch遊戲機的生產沒有問題，10月份的銷售也仍然強勁，任天堂不認為對手產品的推出將對遊戲業務造成重大衝擊。

(時報資訊)