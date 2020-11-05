蘋果在今年6月22日開發者大會（WWDC 2020）發布自家研發ARM 架構 Mac 處理器，加上先前蘋果官方發出的今年第三場產品發表會即將於台灣時間 11 月 11 日凌晨 2 點舉行，預料該款Mac即將問世。有日媒消息指出，蘋果已經要求供應商在明年2月前，提供超過250萬顆Mac晶片。

蘋果當時表示，將讓自家研發ARM 架構 Mac 處理器「Apple Silicon」，逐步取代英特爾的X86架構處理器，預計今年開始逐步導入自家產品，並於2021年上半年量產。先前消息指出，採用新款處理器的Mac今年第4季量產，委由台積電5奈米製程EUV技術生產，預計月產能5000~6000片。

據《日經新聞》報導，蘋果預計在2021年第2季推出其他款搭載Mac，藉此逐步替換英特爾的X86架構處理器，蘋果打算在2年內讓Mac系列不再採用英特爾的處理器。

消息人士指出，蘋果要求的Mac處理器晶片數量達250萬顆，相當於是去年的出貨量1260萬部的20%比重。

至於iPhone業務，受到新冠肺炎疫情打亂供應鏈出貨速度，導致5G新機短缺問題嚴重，蘋果為了應付接下來的消費旺季，增加iPhone 11、iPhone SE以及Phone XR等舊型機種的訂單，並要求蘋果供應商在今年年底前供應超過2000萬支舊款機種，是iPhone 12系列訂單的4倍。

(中時新聞網)