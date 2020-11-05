許效舜與嘉義縣長翁章梁一搭一唱賣力推廣阿里山高山茶。（林淑娟攝）

藝人許效舜5日出席「高山茶都·嘉義」2020博茶會活動，與嘉義縣長翁章梁一搭一唱、當眾吟詩作對賣力推廣阿里山高山茶。被問參與基隆市長一事，他說目前沒有跟政黨合作的規劃，但也不排除這樣的可能，畢竟還有一年半以上的時間，他強調自己一直在往參選進行，這方向沒改變，熱情不會減，就是一切隨順因緣，還不知道後面會有什麼變化，但一定是往能幫基隆人做事服務的方向不斷前進。

被問如果當選是否會找陷入龐大財務困境的澎恰恰當文化局長、增加一份薪水？他說，如果當選能做的事真的很多，現在以能選上為前提，如果選上，周邊也有太多擁有技能、才華的朋友。他說，澎哥的事已經交給相關單位處理，有有刑事司法上的進度，現在這樣對澎哥反而是好的，畢竟他有展現誠意正面面對、也有生產力，只是還有一定的難度也需要時間，希望老闆們給他機會，不要讓他有人身安危，才能好好賺錢還債。

至於是否支持澎哥繼續拍電影，他說總希望澎哥保持鬥志，也許他的下一部電影就有好幾億票房，且他年紀也到了，會更成熟面對下一個工作，即便未必會是電影。被問澎恰恰近況，許效舜說他腰傷有慢慢恢復，之前生活上有很多未知，出去時也一直在煩惱、感覺心事重重，這兩天遇到時已覺得事情正在往好的方向前進，「總之希望大家給他機會、他會好好工作。因為已有關單位部署了，所以也較不擔心澎哥的人身安全。」

對於自己計劃參選基隆市長，他說家人一直站在支持角度，自己也盡量撥出時間參與很多基隆在地活動，讓大家感受到溫度已經在加熱，「2020，我也滿60歲了，往前、往後看，都是最好的位置」，他希望見到「歡樂指數高一點」的基隆，基隆擁有六星級港口，有海景，但地價還有上漲成長空間，很希望基隆能進步到讓大家非得來拍張照、引進更多人流，希望透過不同思維翻轉，讓基隆變成詩情畫意，讓大家來基隆時如果沒有看到一場雨，會等於去阿里山沒看到雲海一樣失落，「讓基隆會有趕不完的客人，讓基隆滿街都是人，大家一起感受海的力量！」

對於有人呼籲藝人別搞政治，他說，他的父親當過四任議員，之前市長選舉時他也都回鄉幫忙助選，在架構上，他並非基隆政界的圈外人，有地緣關係也不是不懂行政模式，雖然別人對他帶有問號，但他仍會穩穩往前走。

(中時 )