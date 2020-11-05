嘉縣大林鎮某所大學一名男同學今年5月16日在校內圖書館偷拍女學生遭發現，女同學至大美派出所報案，並質疑大美所吃案，造成10月28日該名男同學又偷拍女學生並手摸自己大腿發出喘氣聲，警方昨晚發出新聞稿澄清卻被質疑「沒開三聯單」，嘉縣警局經督察調查後懲處3人。

受害女學生向媒體投訴，指警方並未受理質疑是吃案，且當時受理員警表示「地點發生在校內，應回去等性平會」，員警表示，因當時認定只拍大腿，恐難構成妨害秘密罪，才請二人先回學校找性平會處理，確實沒開立報案三聯單。

嘉縣警察局長廖宗山表示，警員處理後沒有依相關規定在性平裡面登錄、往上報，確實有缺失，後續會依規定處理；嘉縣警察局督察科調查後，認為處理過程確有瑕疵，將時任民雄分局長施宇峰記過一次、時任大美所長陳敏旭（現任柳溝所長）及申誡2次並調離主管職、處理警員曹勝泰申誡一次。

(中時 )