元大S&P原油正2 ETF（00672L）下市倒數，12日為在集中交易市場的最後上市交易日，投資人若不願意透過清算流程須等到12月8日才能領回款項的，應把握最後可以於集中市場賣出的機會。

另外，為因應元大原油正2下市清算作業，元大投信將自11月6日開始處理基金庫存部位，直至部位全數出清完畢。自6日開始，元大原油正2將不再追蹤指數，淨值表現恐與追蹤指數走勢出現明顯差異，請投資人多加注意。

依元大原油正2期貨信託契約第16條第1項第5款規定，信託契約終止前一個月，得不受整體曝險部位盡可能貼近基金淨資產價值之200％及投資於指數成分之原油期貨契約價值不得低於本基金淨資產價值之100％限制。

為辦理基金下市清算作業，元大投信擬自6日起陸續平倉減碼元大原油正2持有部位，預計將於11日平倉完畢。而在該基金處理庫存部位的過程中，元大原油正2曝險水位將低於200％，故從6日開始將無法再追蹤指數，基金報酬可能與指數表現有所偏離，請投資人留意。

而在11月12日基金最後交易日當天，由於部位已處理完畢，當天淨值應不致有較明顯波動，且仍有流動量提供者進行造市，流動性亦可保持在一定水準以上，有利投資人最後離場。

元大投信建議投資人，應審慎評估所持有的元大原油正2是要在集中市場賣出還是要參與清算。就交易方式來說，若在下市前透過集中市場賣出，投資人可自行決定交易價格；但若是透過清算取得剩餘金額，則要等到投信處分基金庫存部位後，以基金清算基準日當天的淨值計算應返還投資人的金額，因此，投資人並無決定返還金額的空間。

另外，就金額入帳時間，投資人如果在集中市場賣出，則兩天後款項即可入帳；但若參與清算，清算餘額要等到12月8日才會匯款給投資人，若投資人希望提早取回款項，可把握最後一段時間於集中市場賣出。

元大投信提醒，相關下市清算作業期間，如遇不可抗力之因素，如颱風天災等，致使交易所休市，上述日期可能順延或調整，請投資人留意元大投信官網公告。

(工商 )