Gogoro直營的共享電動機車平台GoShare，發布「智慧還車拍照」功能，於GoShare App歸還車輛後的10分鐘內，在行程頁面中開啟此功能，且透過自動偵測及捕捉車牌來完成拍照上傳，即可輕鬆記錄還車現場畫面。

GoShare表示，只需將GoShare App更新至2.6.8版本，就能搶先體驗快速便捷的「智慧還車拍照」功能，自動偵測並捕捉車牌後即拍照的聰明巧思，搭配簡單明瞭的使用介面，讓用戶透過六個簡單步驟即可輕鬆完成還車。

(工商 )