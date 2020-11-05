GoShare「智慧還車拍照」新功能 6步驟簡單還車 16:202020/11/05 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Gogoro直營的共享電動機車平台GoShare，發布「智慧還車拍照」功能，於GoShare App歸還車輛後的10分鐘內，在行程頁面中開啟此功能，且透過自動偵測及捕捉車牌來完成拍照上傳，即可輕鬆記錄還車現場畫面。 GoShare表示，只需將GoShare App更新至2.6.8版本，就能搶先體驗快速便捷的「智慧還車拍照」功能，自動偵測並捕捉車牌後即拍照的聰明巧思，搭配簡單明瞭的使用介面，讓用戶透過六個簡單步驟即可輕鬆完成還車。 (工商 ) #還車 #GoShare #拍照 #步驟 #簡單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 GoShare智慧還車拍照功能上線 雙11狂歡優惠放肆送 13:452020/11/05 科技 不只百萬有找 買納智捷7人座加碼送70吋電視 15:182020/11/05 財經 「天泉寶寶」公仔進駐 應化大排生態公園新亮點 15:002020/11/05 寶島 LUXGEN URX 7人座樂活款 百萬有找再送大電視 04:102020/11/05 時尚消費 納智捷推新休旅車 大展誠意催買氣 04:102020/11/05 財經要聞 30噸聯結車追尾撞擊！ Volvo XC60車上乘員全平安 09:522020/11/05 汽車情報-主題企劃 年終買車就趁現在 中華三菱『三菱有禮 愛不釋手』優惠方案 15:002020/11/05 汽車情報-優惠快訊 《汽車股》營運馬力足 麗清催油門 11:242020/11/05 財經 90萬就買得到SmartSense！ HYUNDAI Tucson 2.0 Premium豪華型登場 14:422020/11/05 汽車情報-汽車新聞 強化商品戰力 南陽實業推現代Tucson 2.0 Premium 11:222020/11/05 財經 財經熱門新聞 拜登快翻盤 太陽能股竟暴殺！美媒爆敗在這裡 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 阿茲海默症有救了 Biogen新藥證療效 股價狂漲44％ - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 美大選激烈！台股出現驚人變化 老謝揭關鍵數據洩凶兆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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