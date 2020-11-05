周湯豪今（5日）出席「ONE BOY衝鋒衣」新品記者會，他除了擔任代言人，還身兼廣告導演，1500萬元酬勞入袋！記者會上播放周湯豪最新代言廣告，他自豪表示，「這次是我第一次導廣告，以前都是導自己的MV，這次挑戰去打造一個廣告，滿有成就感的。」他也自己剪片，主持人黃子佼誇他帥氣零死角，有必要自己剪片嗎？他笑說「現在有年紀了啦」，坦言這幾天長痘痘有用美圖秀秀修照片。

周湯豪今年成立工作室後開始接案子，除了歌手身份，更參與廣告腳本、創作音樂，他說自己邊剪片、調色、也作配樂，「斜槓到爆」但也樂在其中。他今年已接下台中跨年晚會，希望年底之前再拼一首單曲，明年上半年出新專輯。被問如此忙碌能否也兼顧感情？他笑說：「反正我很能斜槓，不擔心，我是斜槓王」。

他謙稱，今年的目標就是活下來，因為他有很多在國外的朋友，有的公司倒掉了，有的甚至還沒辦法正常生活，自己在這片土地很平安，覺得很感恩，還可做自己喜歡的事情，可以更正面的分享愛。談到創作，他喜歡隨興的方式，越吵鬧的地方，更激發他的創作力。他是時尚派對常客，被問到對服裝的要求，他則表示，除了功能性，最重要的是好看。

周湯豪今出席服飾代言記者會。（吳松翰攝）

周湯豪今出席服飾代言記者會。（吳松翰攝）

(中時 )