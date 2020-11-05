已有30年歷史的新北市蘆洲區仁愛國小，演藝廳和校史室都因設備老舊，亟需汰舊換新，礙於教育局經費有限遲遲無法修繕，新北市議員李翁月娥5日前往會勘表示，孩子是未來主人翁，她將提撥設備款165萬元，協助校方儘速修繕。

仁愛國小校長陳志哲表示，學校演藝廳今年初冷氣故障只剩下送風功能，學校將冷氣送修後，師傅回報因冷氣使用超過15年已完全損壞，故障冷氣嚴重影響到大型活動的舉辦，以及學生上課權益，學校卻礙於經費不足無法換新，實在很苦惱，而另一頭校史室也因設備老舊亟需汰舊換新。

仁愛國小校長陳志哲表示，學校演藝廳今年初冷氣故障只剩下送風功能，感謝新北市議員李翁月娥（橘衣）關心。（戴上容攝）

新北市議員李翁月娥表示，她發現校門口花台和家長接送區設計不佳，她要求相關單位設立家長接送區，降低危險凌亂無秩序的現況。（戴上容攝）

新北市議員李翁月娥表示，孩子是未來的主人翁，好的教育環境是不能等待的，她將投入設備款165萬元改善仁愛國小硬體設備，另外她也發現校門口花台和家長接送區設計不佳，她要求相關單位設立家長接送區，降低危險凌亂無秩序的現況。

陳志哲表示，感謝議員關心校園狀況，經費到位後，他一定會全力改善學校狀況，讓孩子在快樂安全的環境中成長；針對校園外家長接送區，蘆洲區公所表示5日已將樹木移除，工期約3天，預計本月20日前可施工完成。

(中時 )