已有30年歷史的新北市蘆洲區仁愛國小，演藝廳和校史室都因設備老舊，亟需汰舊換新，礙於教育局經費有限遲遲無法修繕，新北市議員李翁月娥5日前往會勘表示，孩子是未來主人翁，她將提撥設備款165萬元，協助校方儘速修繕。
仁愛國小校長陳志哲表示，學校演藝廳今年初冷氣故障只剩下送風功能，學校將冷氣送修後，師傅回報因冷氣使用超過15年已完全損壞，故障冷氣嚴重影響到大型活動的舉辦，以及學生上課權益，學校卻礙於經費不足無法換新，實在很苦惱，而另一頭校史室也因設備老舊亟需汰舊換新。
新北市議員李翁月娥表示，孩子是未來的主人翁，好的教育環境是不能等待的，她將投入設備款165萬元改善仁愛國小硬體設備，另外她也發現校門口花台和家長接送區設計不佳，她要求相關單位設立家長接送區，降低危險凌亂無秩序的現況。
陳志哲表示，感謝議員關心校園狀況，經費到位後，他一定會全力改善學校狀況，讓孩子在快樂安全的環境中成長；針對校園外家長接送區，蘆洲區公所表示5日已將樹木移除，工期約3天，預計本月20日前可施工完成。
(中時 )
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