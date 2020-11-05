隸行草篆各體兼備的作品，表現書法的古典與現代美感。（金大提供）

慶祝建校24周年，國立金門大學即日起至18日在圖資大樓5樓李奇茂美術館舉辦駑馬會書藝聯展－「得意忘象」，展出蕭世瓊、洪健豪、譚誠明、吳啟林、柯良志、黃伯思、林穎生、紀冠地、徐聖勳、劉彥醇等10人近百幅佳作，與書藝愛好者分享創作成果。

策展人盛崧俊表示，此次畫展由蕭世瓊領銜，帶領弟子洪健豪、吳啟林等聯合登場，展出作品隸行草篆各體兼備，師出同門卻各有自己的風格，且從中也可以發現書藝走向現代的變化。

盛崧俊說明，蕭世瓊40年來埋首創作，企求改變也勇於改變，在深厚的各體功力基礎下，積極倡導「具有古典主義的現代書風」，此一創作概念讓他獲得吳三連文藝基金會書法獎，也引起許多書法同好的興趣。在求變的精神下，書法不只是書法，書法也可以像水墨畫，點線聚散之中經營出如畫境般的美感。

擁有工程學術專業的洪健豪，書藝著有成就外，另在篆刻發展出一片天地，在大墩美展、省展中屢次獲得前3名的佳績；林穎生在雲林、桃源、大墩、玉山等美展中，也都有獲得第1名的實績。

金大表示，本月16日晚間6時至8時在該校博雅教室，邀請蕭世瓊以「書法之古與今」為題進行分享，歡迎對書藝有興趣者前來。

(中時 )