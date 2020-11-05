美國總統大選戰況激烈，進入拉鋸戰，除了傳統上傾向支持共和黨的紅州、傾向支持民主黨的藍州各自歸隊，賓州、威斯康辛與內華達州等6個搖擺州更成為這次大選致勝關鍵，也成為台灣網友討論的話題。對此，律師林智群就在臉書好奇發問「台灣的搖擺縣市是哪一個？」文章一出立刻引發熱議。

林智群5日在臉書好奇發問「台灣的搖擺縣市是哪一個？得高雄者得天下？」結果立刻引發大批網友們關注，很多人都紛紛在貼文底下留言說出真心話，有人說「高雄...蠻常是反指標的...」、「高雄以後應該不搖擺了」。

另外，有不少網友答案都認為中台灣是決戰區，「中彰...得彰化者，得天下」、「應該是台中彰化」、「不用懷疑，是彰化」、「彰化吧，藍綠平均人口又多」。還有網友分析指出，「台中不搖擺，很藍阿...高雄劇烈搖擺過，宜蘭、嘉義都搖擺過」。

至於，美國大選選情部分，據英媒《衛報》報導，當前拜登距離勝選所需的270張選舉人票僅差6票，也就是除了川普大幅領先的阿拉斯加之外，拜登只要拿下剩下尚未開完票的任何一州，即可宣布勝選。

(中時新聞網)