23歲印尼移工莉娜，罹患嚴重型再生不良性貧血，數月前在各方協助下，首開邊境，讓5歲的妹妹來台。捐髓經北榮9個月的治療已順利康復，將在近期返國。莉娜及媽媽、2個妹妹對於台灣的幫忙表達由衷的感謝。

莉娜去年11月開始出現數個月經血不止，每次長達20天，合併暈眩、疲憊、發燒等症狀，今年2月於外院住院檢查，懷疑為再生不良性貧血，被雇主解雇，並自行尋求台灣國際勞工協會(TIWA)幫忙。

台灣國際勞工協會輾轉連繫向北榮兒童血液腫瘤科顏秀如醫師尋求協助，並在3月入住北榮，確診為嚴重型再生不良性貧血，急需接受異體造血幹細胞移植。顏秀如表示，一般而言，兒童或年輕人罹患此病，經由兄弟姊妹捐贈之異體造血幹細胞移植其痊癒率高達8-9成；若經由非親屬之幹細胞移植成效較差，約7-8成。

由於新冠肺炎疫情嚴竣，莉娜的家人遠在印尼鄉下、加上語言隔閡、印尼醫療不便，以及家庭經濟狀況不佳，家人於印尼配對一事遲遲未能進行。在等待移植的過程中，莉娜只能依賴每周輸血，維持正常的血球數量，因白血球數量逐周下降，隨時有嚴重感染機會發生，隨輸血次數增加，移植成功的成效亦變差，能否盡速移植成為重要關鍵。

在TIWA協助下，醫療團隊多次和莉娜，印尼雙親、翻譯視訊會談病情解釋，迅速確立治療方向：安排家人盡快至台灣進行配對檢測，同時配對慈濟骨髓庫尋求可能的移植備案。

在TIWA，立委洪申翰、疾管署及機場檢疫單位等多方的配合下，母親及2位妹妹於6月2日夜間抵達台灣，下機後直驅北榮急診，於發燒篩檢站迅速進行COVID-19初篩及相關HLA檢測後，2日內迅速確認5歲的妹妹與莉娜的配對完全相符，經由居家隔離21天後，3人於6月24日二篩陰性，莉娜住院開始移植前大檢查。

五歲妹妹相對年幼，體重只有14公斤，莉娜為成人體型50公斤，如何順利安全捐贈且幹細胞足夠，會是一大難題。北榮輸血醫學科及兒童加護病房醫護同仁收集體重小於15公斤之年幼兒童幹細胞作為幹細胞移植經驗十分豐富，在醫療團隊齊心照護下，妹妹的造血幹細胞收集圓滿順利。

6月28日，莉娜開始隔離，進行高劑量化療，7月8至10日輸注幹細胞，白血球及血小板亦順利植入，8月6日平安出院。移植後，莉娜曾短暫出現EB病毒以及巨細胞病毒的感染，但在經由藥物控制下，目前已痊癒。

莉娜及媽媽、2個妹妹今特別出席北榮慶生記者會，對於疫情嚴竣各國國境封鎖之際，台灣各界不因為她是移工，仍願伸出援手積極搶救她的生命，表達由衷誠摯的感謝，除再次證明台灣堅強的醫療實力，更印證大愛無國界，大愛更無國籍之分。

印尼籍移工莉娜（右）罹患嚴重型再生不良性貧血，數月前在各方協助下，經台北榮總9個月治療與5歲妹妹（左）來台進行骨髓移植，終於順利康復，5日在重生記者會中莉娜不禁流下眼淚。（張鎧乙攝）

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