金屬中心研發成果再獲國際肯定，在素有科技界奧斯卡獎之稱的百大科技研發獎（R＆D 100 Awards）2020年的角逐入圍3項，兩項獲獎。其中的獲獎「可控水反應鎂合金」技術，可被應用調控植物生長速度，以及運用在醫療產業方面。

金屬中心5日表示，金屬中心獲獎與國際知名機構包含麻省理工（MIT）林肯實驗室、美國太空中心（NASA）等同列榜單，提升台灣產業科技國際地位與形象。

金屬中心可控水反應鎂合金研發團隊榮獲2020 R＆D 100 Awards。（金屬中心提供／林瑞益高雄傳真）

關於「可控水反應鎂合金」技術，這是藉由鎂合金的水反應現象，可以在特定時間內營造出植物生長所需氫氣及鎂鋅鈣營養成份，可被應用調控植物生長速度，同時藉由氫氣改變植物生理激素，提升其抵禦逆境能力。

對植物培植而言，氫氣可取代農藥等化學肥料的濫用、擺脫因受氣候限制的培育環境，為台灣高經濟栽培農業帶來重大競爭力。

另外，該技術也可應用於在醫療產業上，藉由控制Mg-Zn-Ca合金的降解速率，可用於開發生物可降解醫用植入物如骨釘、止血夾，或血管支架等，使其達到均勻且緩慢降解，直到被人體完全吸收，故無須再透過二次手術取出並降低病患的痛苦。目前，該技術已進入產業化應用，並導入國內相關公司進行合作開發。

金屬中心林秋豐執行長表示，該中心除持續深化研發創新量能，藉以支持台灣產業永續經營發展外，更重要是鏈結中心核心技術，透過設備系統整合、異業跨域合作、示範平台場域等推動作法，積極推動傳產轉型升級，進而提升產業附加價值。

(中時 )