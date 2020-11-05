台中市建設局前年8月在南屯區豐樂雕塑公園整建工程，發現1隻「二級珍貴稀有的保育類」動物「黿」（音同元）。市議員何文海日前詢問市府各單位，卻遍尋不著這隻「黿」的下落，昨日在市議會公開懸賞10萬元追尋鼋的下落；才發現「黿」送到中興大學由吳聲海教授照養研究，吳教授辭世後興大轉送木柵動物園，疑因傷心未進食6天後死亡，引人不勝唏噓！

市議員何文海昨日獲悉鼋6月3日已死亡，相關單位卻都掩蓋死訊，氣的今天借楊典忠質詢時間追問，強烈質疑市府對「黿」漠不關心；他問遍農業局、建設局等單位，竟無人知道黿的下落？連死了都「莫宰羊」。

何文海指出，市政府人員專業不足，也未積極追蹤安置動物的去向「專業殺死黿」，市政府須儘速建立完整的保育類動物安置計畫，如發現其它保育類動物時，可妥善處理與安置。

農業局表示，因中興大學吳聲海教授為研究罕見的黿，去年2月11日申請動物異動登記，農業局依野生動物保法第31條規定辦理登記備查，並辦理定期查核，飼養地點移到中興大學生命科學系，動物持有人變更為中興大學，由吳聲海教授研究照護；因吳教授辭世無法接續照養，農委會林務局安排後續動物照養，今年5月間轉移至台北市立動物園。

農業局說，檢疫期間，動物園持續提供泥鰍等食材，但「黿」未進食，6月3日死亡。動物死亡後由專家協助病理解剖，初步推斷「黿」因營養不良及痛風死亡。「黿」屍體暫存動物園動物屍體冷凍庫，待後續焚化。

農業局強調，「黿」俗名沙鱉，雖非台灣原生屬野生動物保育法公告的二級保育類野生動物，鱉科動物中體型最大的一種。建設局2018年8月10日在南屯區豐樂公園水池清淤時發現黿，暫時送至廠商雲林魚池飼養地照養，後送興大由吳教授照顧，吳老師辭世，黿被送到動物園也拒進食，6天死亡。

建設局2018年8月10日在南屯區豐樂公園水池清淤時發現黿，暫時送至廠商雲林魚池飼養地照養，後送興大由吳教授照顧，吳老師辭世，黿被送到動物園也拒進食，6天死亡。

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(中時 )