薔薔(林嘉凌) 2007年在綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》中，以其完美的長腿被大家關注，當時還被稱為「美腿甜心」；個性大剌剌的她，之後成為《我愛黑澀會》的固定演出成員，也因在節目中時常出醜、搞笑，後來也被笑稱「諧星薔」。

向來有話直說的嗆辣她，近期成為各大節目的寵兒；日前女性時尚綜藝節目邀請女藝人至節目中分享也們的醫美人生，請她們把曾經做過的醫美項目列表出來大家一起討論，其中一項讓現場來賓嘖嘖稱奇。

眾人對薔薔做私密處醫美感到好奇 (圖/ 截取自女人我最大YouTube)

薔薔在節目中分享，她當時只是在想去上廁所，沒想到門關起來以後，卻看到上面貼著私密處如何變緊緻的廣告，並且還清楚的展示術前術後的差別，頓時讓正在上廁所的她覺得這個療程似乎還不錯；現場來賓王思佳還滿臉疑惑的問她：「妳去上那什麼廁所，我都沒看過」。她更說，她可是好幾個項目加起來，讓她拗到變30萬；眾人也好奇，做這個療程主要的目的是什麼？薔薔說，能改善私密處的黑色素沉澱，同時也能變得比較澎潤。

薔薔分享療程細節 (圖/ 截取自女人我最大YouTube)

王思佳對於廁所張貼這種廣告感到好奇 (圖/ 截取自女人我最大YouTube)

王思佳也好奇的問，療程做完之後，「客戶」的反應如何？薔薔也說，做完之後，至少要需要兩週的修復期，在這期間，還是盡量不要和老公(男友)發生什麼事情比較好。

(中時新聞網)