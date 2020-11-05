公視人生劇展《面容》媒體記者會。（陳俊吉）

公視人生劇展《面容》5日舉行媒體茶敘，主演陸弈靜、江宜蓉、張復建、張睿家及導演黃河清、製片陳北川等出席，劇中張睿家照顧患帕金森氏症、臥病在床的父親張復建， 張復健劇中還穿紙尿褲，突破他從影以來最大尺度，也是「最寫實」的一部戲。他笑說本來在家，把內褲加工成丁字褲想取代，卻被導演打槍，要他「原形畢露」穿紙尿褲，他心中一度掙扎「真的要這樣嗎？」，實際拍攝時，他一邊為戲扯內褲，一手又悄悄往回拉，幸好畫面採遠距離，他虧「驚鴻一撇最美，近距離就破了（不好看）」。

今年73歲的張復建，因練功多年身體仍舊硬朗，秉持「筋有多長就能活多久」精神，他雖不到角色設定80歲，但仍能體會老年人想法，對於現在年紀大，他放開心胸「能工作就很開心，表示很能動」，也不追求名利，形容人生就像電影「能為興趣活一輩子就賺到了」。有場戲他不願穿紙內褲，在病房中發狂，張睿家使勁全力抱住、將他壓在床上。張睿家笑說，的確有種壓不住的感覺，被問到劇中真幫換尿布？兩人形容「有，但畫面很唯美，想像空間很大」。

本身是基督徒的張睿家，平常會跟著教會到醫院探訪病人為他們禱告，拍戲時看到醫院場景很有共鳴，的確有很多孤單的老人需要照顧。此外他也想起從小帶他到大的阿公，因罹患老人癡呆，最後照顧阿公那段時間，幾乎不認得張睿家，在他國中畢業那年，阿公在睡夢中離世，當時張睿家接獲噩耗，忍不住在打工地點嚎啕大哭，他坦言能體會照顧生病家人很有壓力，但仍然得接受。

劇中陸弈靜飾演醫院理髮廳老闆娘，女兒江宜蓉則是崇尚時尚的酷妹，母女常因理髮專業起衝突，兩人開拍前分別赴醫院理髮廳、市區美髮沙龍見習。陸弈靜說，有場在病房為病人洗頭，得用有限的水把頭髮洗乾淨，前後加起來約僅1.5公升的水就能完成，她反思平常在家洗，都是狂沖水以為才乾淨，但很訝異用少水也可以洗淨。

陸弈靜實習理容院，觀察理容師會因人而異，講出富有哲理的話安慰人心。有趣的是，她有一場為客人剪髮的戲，似乎失手沒剪好，把臨演的瀏海剪歪，臨演嚇到想逃跑，陸姐安慰她「薪水不會漲，頭髮還會長」，他急忙想走、毛巾掛在肩上忘記還，陸姐還虧他「我沒有要送你毛巾」，即興對戲太真實，全都剪進在正片中。

江宜蓉劇中和張睿家各自面對與爸媽的關係，兩人關係也漸漸拉近，被問到有感情戲？張睿家說「比較淡，如果要再濃一點，導演要拍第二部」。黃河清透露，故事起源是他五年前在醫院照顧父親，照顧者可能不經意忽略「生病的人，可能在意他們的面容」，藉由作品探討長照議題，及醫院內人與人連結與情感交流。

公視人生劇展《面容》張睿家（左）、江宜蓉。（陳俊吉攝）

公視人生劇展《面容》陸弈靜（左）、張復建。（陳俊吉攝）

公視人生劇展《面容》5日舉行媒體茶敘。（陳俊吉攝）

(中時 )