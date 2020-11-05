周湯豪代言時尚神衣「ONE BOY衝鋒衣」，首次創作廣告大爆衝！新品簽約記者會上周湯豪開心表示：經常參加時尚派對，但對服裝很龜毛，一成不變的設計很無趣，大家對於衣服的喜好不一定，但是自己一定要好看才能接受！而且一件抵6件的穿搭真的很酷接下代言。相對前朝代言人女神郭雪芙，創下全台50萬件銷售佳績，周湯豪有信心的在記者會表示能再創紀錄，成為新一代衣神2.0！

在記者會當中也首播由周湯豪一手從企劃發想、演出、配樂，親力親為而成的代言廣告，在廣告當中透過爆破、冰雹與暴雨不同情境，加上震撼的音樂，讓代言人周湯豪在酷帥中前進，呈現ONE BOY衝鋒衣動靜皆宜，也是最新的都會時尚衝鋒衣。從2008年就創立至今佳評如潮的「ONE BOY」也在記者會上表示，以親民的價格、高品質的機能和材質，用心的回饋給消費者，是他們在市場上一直被受喜愛的特點，而「機能服飾」是未來的服飾主流，也會持續堅持將最好的服裝傳遞給支持的消費者。

全方位ONE BOY衝鋒衣，獨家專利，一衣3穿一件抵6件。(圖/截取自官網）

新品衝鋒衣除了有「防潑水最高等級」、「CLO保暖性指標1.49」和「透氣」三大特色之外，還有外套單穿、北極絨內裡單穿和兩件合在一起三種穿法，讓消費者在寒冬裡穿著運動也不會感受到悶熱，就連品牌代言人周湯豪也表示，自己現在最愛的外出服就是「 ONE BOY衝鋒衣」。

「ONE BOY衝鋒衣」獨家專利設計， 一衣3穿一件抵6件，運用北極絨熱頻傳感瞬間暖科技，加上運用雙S特別聚熱層紡織構造，達到保暖與舒適的最佳平衡，讓衝鋒衣還能當羽絨衣，消費者不僅能夠在網路購買，也可以在信義新天地A9、站前新光三越、南西新光三越、台中大遠百、台南新光中山和高雄左營新光六家百貨公司選購。

(中時新聞網)