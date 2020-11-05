在這個「萬物皆漲，唯獨薪水不漲」的世代，許多人都是能省則省。日前就有位節儉哥表示，自己截至今年10月為止，總開銷只花了3萬4千元，但他憂心這樣克勤克儉的花錢方式，是否交不到網美女友。隨後也貼出自己的記帳紀錄，就有眼尖網友發現，他竟然年收百萬，引起網友一片熱議。

節儉哥在臉書社團「戀愛公社」上發文說明，自己今年度到10月底的開銷，總共只花了3萬4千多元，等於平均一個月花3400元。他說賺錢不容易，所以對自己真的很省，三餐基本上都是外食，通常只吃早、午兩餐，都用兩片吐司夾起司片來解決。

他接著指出自己的煩惱，擔心這樣的花錢方式交不到網美女友嗎，「依照我克勤克儉的花錢方式，就算我養女生，但是有網美受得了這種一個月只能花幾千元的辛苦的生活嗎」，更說這輩子是不是和網美女友無緣了，但他也補充「女生跟著我唯一的好處可以幫她存錢」。

這樣的花費引起不少網友質疑「平均下來一餐37元，請問是山頂洞人嗎？」、「你在虐待自己喔？」、「周年慶我五分鐘就花比你一年還多」、「這什麼生活品質啊！天阿」更有網友吐槽「不要說網美了，連隻老鼠你都養不了」。

此外還有眼尖的網友發現節儉哥「收入有100萬耶」、「為什麼一年就直接+100萬，哥好猛阿~賺一百還這麼省吃簡用呢」不過也有網友質疑，收入只有一筆，「一百萬是自己打上去的嗎？」

(中時新聞網)