國票金(2889)今天召開法說會，國票金指出，轉投資的樂天國際商業銀行已完成公司設立登記，目前持續進行籌設工作，7月已向金管會申請核發營業執照，待取得營業執照後，預期今年底前內部試營運。董事長魏啟林指出，樂天商銀將補足國票金過去欠缺的金流平台，未來配合樂天生態圈，整個集團營運將更有綜效。

國票金今年前3季稅後淨利24.67億元，每股盈餘0.85元，ROE至9月底為9.05％。國票金去年獲利26.3億元，年增率3成，今年前3季稅後淨利年增16.09％，在今年疫情衝擊下，逆勢成長，主要來自於票券及證券的強勁表現，法人估計今年可持續維持雙位數成長表現。此外，國票金上半年ROA為1.27％，位居國內金控第一，ROE因產業特性，上半年為10.8％，為國內金控第五名。

子公司國票前3季稅後盈餘21.89億元，年成長21.22％，每股稅後盈餘1.34元；國票證券前3季稅後盈餘8.44億元，年成長14.83％。

董事長魏啟林表示，國票金今年得力於子公司營運表現優異，其中，國票授信業務近年積極調整授信結構，推展FRCP及跨足聯貸業務，近期統籌主辦日月潭力麗溫泉酒店興建所需資金聯貸案20.4億元，使票券收益成長。另外，經營外幣債券業務有成，持有投資等級債券，受惠於全球利率持續走低，養券利差擴大，部位操作得宜，實現資本利得，獲利優於去年同期表現。

至於假使拜登當選看法，魏啟林認為，川普走減稅路線，拜登建議調整回來，並以推動重大政策替代貨幣政策，但因為無法控制參議院，所以推動財政政策還有一段時間折衝，短期間仍須依賴寬鬆貨幣政策，推動美國經濟成長。

在美中關係上，他認為如果拜登當選，大陸對美國能做順水人情，可望改善美中關係，且拜登認為美中關係談判應該是多邊而非雙邊，這是有助於全球經濟回到有秩序狀態。

因此，在美國持續寬鬆政策，長期仍處於低利率環境，利差減少，國票除了朝綠色授信發展，增加利差，也做更多客製化授信服務，貼近顧客需求，並增加授信服務價值，是接下來持續努力方向。

在樂天國際商銀部分，樂天國際商銀董事長簡明仁指出，8月金管會實地查核後，9月、10月調整修正，所有修正資料全數送到金管會，接下來看金管會何時發下營業執照。執照發下後，還需要一個月到一個半月試營運，包括跟央行等機關測試及內部員工試營運，目標希望年底前開業。此外，樂天國際商銀曾對金管會承諾把日本資安系統引進台灣，對台灣網銀資安有所貢獻，也透過引進資安帶給客戶更便利服務，並增加客戶黏著度。

魏啟林認為，未來樂天國際商銀加入營運，會補足以往欠缺金流平台，負債倍數增加兩倍，之後資金更具有靈活、低廉及選擇特性。另一方面，國票證券財富管理產品，可以利用網銀通路銷售，而且日本樂天在台灣有基礎生態圈，包括電商平台、旅遊、電子書、信用卡等平台以及棒球隊，樂天也跟電商同業網家(8044)、電信商及百貨都有策略聯盟，共組生態圈伙伴，可展現客群需求，讓營運更有綜效。

(時報資訊)