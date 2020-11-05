中央大學近日與國防部簽約，預計111學年度成立「國防學士班」，招收25個名額，錄取學生大學4年學雜費全免，國防部每月還補助1萬2000元生活費。締約儀式並安排中央大學畢業的女軍官現身說法。

中央大學周景揚校長表示，當前募兵制時代，打的是科技戰，各種人才都需要，透過此培育方式，可讓國防人才庫更寬廣。他也說，過去是「投筆從戎」時代，現在是「從戎，不投筆」。中央大學校園環境優美，人文氣息濃厚，可望為國軍培養出文武兼備的人才。

國防部副參謀總長徐衍璞上將表示，「國防學士班」源自美國「大學儲備軍官訓練團」（Reserve Officers Training Corp, ROTC）制度，在美國已有100多年歷史，國軍從民國86年開始引進，106年擴大宣導，去年的國防學士班已錄取801位學子。中央大學是百年歷史悠久的名校，希望國軍優秀學生可在此受栽培，樹立良好學習典範。

中央大學資管系畢業校友、海軍大氣海洋局氣象官張慈芳中尉說，當年以運動績優甄試進入中央大學就讀，擔任過籃球隊隊長。從小習慣團體生活的她，後來毫不猶豫報名「專業軍官班」，家人也非常支持，任職期間去過東沙島擔任台長。她認為軍中雖然辛苦但很充實，學習到自律與溝通，並與同袍同澤建立革命情感。

國防部表示，中央大學與國防部合作的「國防學士班」除了一般課業，每周六還需參與軍事訓練，寒暑假亦須配合三軍官校寒暑訓，畢業學生投身軍旅後將以少尉任官，服役至少需5年，起薪近5萬，希望能藉此福利待遇招募優秀學生加入，培育國防科技研發優秀人才。

(旺報 )