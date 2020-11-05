巨星的財力超乎想像，當他們站上事業巔峰，不僅可以買下一棟豪宅，還能隨意改造內裝，不管是泳池、網球場、酒吧，甚至想在裡面塞進一座機場都行，然而在成名前，他們的住所就和一般人沒有差別，在抖音上就有網友整理了4位名人成名前後的住所，驚人對比引起討論。

國際巨星蕾哈娜在巴貝多長大，和她的兩個手足住在古樸的平房中，2012年，蕾哈娜上歐普拉的節目，首度曝光童年的家，也意外讓該地成為觀光景點，如今蕾哈娜在洛杉磯買下200坪豪宅，內有6間臥室和8間浴室，豪宅總價超過2億新台幣，然而最近她都住在倫敦，有意要脫手洛杉磯豪宅。

流行樂天后碧昂絲的老家在休斯頓，是一棟如童話故事般的小別墅，共有3間浴室和3間臥室，同時擁有一片小花園和蜿蜒步道，2017年，事業有成的碧昂絲和丈夫買下價值23億新台幣的843坪豪宅，裏頭總共有8間臥室，11間浴室，家庭影院、網球場、籃球場以及4個游泳池。

蕾哈娜如今有200坪豪宅。(圖/翻攝自TikTok)

碧昂絲的老家看起來十分夢幻。(圖/翻攝自TikTok)

樂壇小天后亞莉安娜格蘭德從小就含著金湯匙出生，生活在佛羅里達的豪宅中，共有5間臥室和7間浴室，還有一座游泳池，然而她並不滿足，成名後在洛杉磯的高級住宅區Hollywood Hills新建豪宅，共有4間臥房、7間浴室和健身房、大酒窖、無邊際泳池。

小天后亞麗安娜含著金湯匙出生。(圖/翻攝自TikTok)

阿姆是落差最大的巨星。(圖/翻攝自TikTok)

饒舌始祖阿姆是落差最大的一位，他來自底特律一間破舊小屋，如今房屋已經被拆除，但念舊的他還是保留了一些磚塊，也在專輯封面放上老家的照片，現在他住在羅徹斯特山的豪宅中，這座裝園佔地7000坪，豪宅的部分則佔425坪，共有6間臥房、9間浴室、5個車庫、網球場、泳池和巨大湖泊。

(中時新聞網)