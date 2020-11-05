前總統陳水扁5日PO文指出，六都巿長除了2位國民黨籍，其他4位有可能是2024或2028總統大選的接班梯隊，高雄巿長陳其邁出席活動時給出「Never ever」的答案，他表示「沒想過」，不會有工作崗位以外的其他想像。

陳其邁下午出席高雄巿特優暨資深里長表揚前受訪表示，Never ever就是也沒想過。他當市長怎麼會坐這山望那山，這個不是他的風格，他在高雄市工作，照顧市民、推動市政，讓高雄的經濟更好，這個是他這一輩子最大的願望，所以會在工作崗位，全力衝刺，不會做任何其他的想像。

(中時 )