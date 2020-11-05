總統接班梯隊？陳其邁：Never ever 16:362020/11/05 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿長陳其邁出席特優暨資深里長表揚前受訪。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁5日PO文指出，六都巿長除了2位國民黨籍，其他4位有可能是2024或2028總統大選的接班梯隊，高雄巿長陳其邁出席活動時給出「Never ever」的答案，他表示「沒想過」，不會有工作崗位以外的其他想像。 陳其邁下午出席高雄巿特優暨資深里長表揚前受訪表示，Never ever就是也沒想過。他當市長怎麼會坐這山望那山，這個不是他的風格，他在高雄市工作，照顧市民、推動市政，讓高雄的經濟更好，這個是他這一輩子最大的願望，所以會在工作崗位，全力衝刺，不會做任何其他的想像。 (中時 ) #陳其邁 #高雄 #工作 #出席 #巿長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 總統接班梯隊？陳其邁：Never ever 16:362020/11/05 政治 複製貼上？高巿設勞工自治委員會20年前就有 13:262020/11/05 政治 許效舜持續加溫選基隆市長！曝澎恰恰近況「往好的方向發展」 16:252020/11/05 娛樂 數據創新趨勢論壇 11／18登場 04:102020/11/05 產業特刊 扁點名這4人為總統接班人選，黃偉哲：一秒都沒有想過 11:322020/11/05 政治 東洋代理疫苗喊卡 陳時中仍有方案 04:102020/11/05 生活新聞 戎馬終生軍人式範──胡宗南將軍風範（五） 14:282020/11/05 兩岸史話 川普對台好 學者憂看得到吃不到 04:102020/11/05 政治要聞 台灣的搖擺縣市在哪邊？ 網友答案超驚人 16:282020/11/05 政治 美股財報超預期 4產業搶鏡 04:102020/11/05 投資理財 政治熱門新聞 通訊投票寄到後誰會贏？美大選結局 沈富雄改口了 - 政治 曾被馬任命 彭文正爆馬英九私下真面目讓王淺秋不禁笑了 - 政治 川普錯失最大轉機 網痛心：若選前納入這州 現在早就贏了 - 政治 美大選陷入爭議即時分析 學者：他會小勝 - 政治 川普竟然逆轉勝？網友暴動狂推韓國瑜18字名言「真神！」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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