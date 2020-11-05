身家百億的控股集團總裁莊周文疑涉嫌「水房」洗錢案，4日在彰化某寺廟落網，刑事局中打第6隊共帶回涉案嫌疑人共18人，外傳，莊周文的控股公司，5日下午發布聲明澄清，莊投資多項事業，斷無可能自斷羽翼、從事不法勾當；表示外界毋妄下定論，將保留法律追訴權。

新力旺國際控股集團聲明稿全文如下：

針對檢調近日連串動作，以及外界對本集團諸多負面揣測，新力旺國際控股集團嚴正聲明如下：

一、總裁莊周文本人是一位正派企業家，於柬埔寨、馬來西亞、非洲等地從事房地產、金融投資，成果豐碩，也獲得當地政府肯定，榮獲丹斯里、國家勛爵等榮譽頭銜；事業有成後又呼應政府回饋台灣政策，返台投資多項事業，跨足旅遊、餐飲、建設、運動等領域，一切均依法投資。因此，斷無可能自斷羽翼、從事不法勾當。

二、莊總裁於事業有成之餘，不忘回饋社會，心心念念要回饋台灣、這塊孕育他成長的土地，因此，不僅成立新旺獅子會，從事各種公益活動，在疫情方興之時，大力投資餐飲業，挽救了許多可能面臨失業者，也支撐了許多家庭生計得以維繫。此外，莊總裁更大力推動企業女壘聯賽，希望透過參與國際運動賽事，提升台灣在國際間的能見度，其一片愛國愛鄉土之心，絕無可能從事傷害社會和諧、或損及名譽的不法情事。

三、新力旺國際控股集團於國內所投資的事業，均為穩健、合法公司，莊總裁本人亦十分尊重所投資事業，從未干預其內部運作，希望外界不要多做揣測，或亂放流言，若有人想透過耳語從中牟利，損及企業形象，本集團保留法律追訴權。

四、對於報載指涉之事，外界毋妄下定論，集團期能透過司法途徑來證明自身清白，待事件落幕後，仍會繼續為台灣這塊土地努力、奮鬥。

以上聲明，伏祈各界鑒察

新力旺國際控股集團

(中時 )