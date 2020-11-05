新加坡男歌手林俊傑憑著獨特嗓音和優秀歌唱技巧，曾拿下金曲獎最佳新人和兩屆最佳男歌手，唱功深受肯定；但他出道至今頭髮造型永遠有一片瀏海，時常被懷疑「戴假髮」，日前林俊傑開直播又被講到頭髮的事情，激動做了一個動作急忙澄清，讓粉絲覺得他好笑又可愛。

林俊傑出道17年，有多張專輯作品，也有開過許多場演唱會，穿過的造型百百種，但他的髮型卻千篇一律，額頭上必有厚厚的瀏海，長久以來也變成網友好奇的亮點，甚至傳出「戴假髮」的消息。

日前林俊傑開直播又被講到頭髮的事情，激動做了一個動作急忙澄清，讓粉絲覺得他好笑又可愛。(圖/ 摘自嗶哩嗶哩)

日前林俊傑拍了一段影片「澄清」，畫面中他原本戴了一頂黑色鴨舌帽，突然對著鏡頭把帽子摘下，一邊用手撥弄頭髮，一邊嚷嚷著「頭髮像假髮嗎？我頭髮像假髮嗎？為什麼覺得我頭髮像假髮？因為很多？很濃密？」；林俊傑最後也表示，「我頭髮是真的，假的不會有瀏海」。

影片曝光後，粉絲看到哭笑不得，直言「小傻瓜」、「氣到大小眼」、「因為髮型真的很像假髮」、「小呆瓜」、「因為你一直不換髮型」、「這髮質真好」。

(中時新聞網)