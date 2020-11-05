已通車4年的台中火車站，長期瀰漫惡臭，旅客及民眾怨聲載道！立委黃國書今天邀集相關單位到場會勘。黃國書表示，經會勘發現，車站化糞池流出的廢水未達環保局規定的水質標準，而引發臭味，他已要求台鐵局和鐵道局限期在年底前改善。

黃國書邀集台鐵局、鐵道局、營建署及市府相關單位到場會勘，追查原因，並研議改善方案。在地的新庄里長洪宗毅到場表示，附近臭味長期困擾居民，他曾多次向台鐵局反映、清潔隊也常來清理水溝，相關單位也來數次前來會勘，但仍無法徹底解決改善。

會勘後，黃國書表示，經各單位追查，惡臭原因是車站化糞池流出的廢水未達環保局規定水質標準，又沒有民生用水稀釋，且側溝坡度不足，導致廢水不易流動，才造成淤積而引發臭氣薰天。

黃國書說，台中市府雖已規劃台中火車站週邊設置污水下水道系統，但礙於經費問題，必須等到2023年才進行發包，且施工進程是先由汙水廠端往上游方向依序興建，根本緩不濟急。他並強調，台中火車站是重要交通樞紐，每日平均有5萬人次旅客進出，臭氣沖天不僅影響旅客及週邊住戶，更損及城市形象。

黃國書指出，他要求營建署明年儘速補助台中市府經費，建制污水下水道系統；督促台鐵局和鐵道局不能消極等待汙水下水道接管工程，要拿出辦法，限期在年底前改善。此外，現場要求水利局儘速辦理細部設計，他將再向營建署爭取經費，讓污水下水道系統早日完工。

台鐵局指出，將加強投藥改善化糞池流出的廢水水質和臭味，並增加抽肥頻率。水利局也表示，此區汙水下水道建設計畫預估經費3.7億元，等經費到位後，將立即進行細部設計，並辦理工程發包。

(中時 )