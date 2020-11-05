民進黨推動清除威權象徵，北市議員簡舒培5日質疑北市府清除前總統蔣中正銅像速度緩慢，在數次被追問蔣中正是否是228事件加害者下，市長柯文哲表示，民進黨執政12年，若說228沒有真相，他不相信，「我被民進黨迫害沒有比較少」，他還要蔡英文總統出來講對蔣中正的態度。

去年柯文哲曾說處理威權象徵是無法逃避的事，隨後又稱時間久了就會消失，簡舒培不滿指出，柯文哲自稱是228事件受難家屬，但北市處理威權象徵銅像進度卻相當緩慢，還有很多學校都還有蔣中正銅像。

柯文哲強調，他以歷年市長齊聚一堂為例，我們有不同的過去，但有共同的未來，要不要也一起走向共同的未來。「我是深綠出身」，處理銅像沒有問題，但社會需要和諧。

簡舒培質疑柯文哲是否認同蔣中正是228事件的加害者，柯回應，民進黨執政12年，若說228沒有真相，他不相信，「我被民進黨迫害沒有比較少」，蔡總統要不要出來講一下對蔣中正的態度，中央下命令他就照辦，他都可以讓前市長馬英九和陳水扁坐下來談話了，阿扁不恨馬英九嗎？

簡舒培說，促轉條例2017年上路，目前全國各縣市已處理61％，但北市還有108處銅像，在22縣市當中倒數第3名，批評市府毫無作為。

柯回嗆，要不要叫小英總統先處理給大家看，百分之百處理好給大家示範一下，他也說，尊重各校意願，要拆就拆、要留就留，不能強迫各校拆，將指派副市長彭振聲專案處理。

(中時 )