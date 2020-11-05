紅土天王納達爾在巴黎大師賽次輪4比6、7比6(5)、6比4後來居上擊敗同胞羅培茲，順利晉級第三輪，這場勝利也是頭號種子生涯第1000勝，成為ATP史上第四人。

首戰輪空的納達爾，是法網奪冠後首度出賽，面對好友羅培茲首局就遭到破發，4比6拱手讓人，次盤，納達爾雖然浪費了5個破發點機會，但依舊在搶七大戰中獲勝，雙方扳成平手。決勝盤，納達爾抓住機會首局就突破羅培茲的防線，此後固守城池，最終憑藉著這個破發優勢完成逆轉勝戲碼，並且跨過了千勝里程碑。

在納達爾之前創造千勝里程碑的球員分別是康諾斯、藍道和費德勒，其中康諾斯以1274勝位居第一，他是納達爾要超越的終極目標。而納達爾下一個需要超越的是1068勝的藍道。

從2002年在家鄉馬約卡拿下職業賽首勝之後，納達爾花了18年的時間來寫下歷史，尤其是從900至1000勝只用113場比賽，勝率高達88.5%，讓不少年輕人讚嘆不已。

納達爾在賽後受訪時自嘲，「這是代表我老了嗎？」納達爾隨即說，「我要感謝每個曾經幫過我的人，沒有你們就不會有現在的我。」

(中時 )