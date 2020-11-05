馬祖海巡隊今（5日）下午1時許獲報，有大陸籍漁船越界出現在北竿高登外海0.3浬處，隨即派遣10037艇前往取締。（金馬澎分署提供）

馬祖海巡隊今（5日）下午1時許獲報，有大陸籍漁船越界出現在北竿高登外海0.3浬處，隨即派遣10037艇前往取締。（金馬澎分署提供）

馬祖海巡隊今（5日）下午1時許獲報，有大陸籍漁船越界出現在北竿高登外海0.3浬處，隨即派遣10037艇前往取締，逮捕船長及船員共4人，並將陸籍漁船押返南竿福沃港碼頭偵辦，在船上查扣170具蟹籠，訊後依違反《兩岸關係人民條例》移送地檢署偵辦。

馬祖海巡隊今（5日）下午1時許接獲海巡署第十一巡防區指揮部通報，雷情顯示1可疑目標進入馬祖海域禁限制水域內，立刻派遣線上巡防艇10037艇前往查處，於北竿高登外海0.3浬處發現該可疑目標為大陸籍無名漁船。

10037艇隨即廣播鳴笛要求受檢，未料該船拒絕受檢，10037艇人員旋即以優勢警力強勢登檢取締到案經查船長及船員共4人及蟹籠170具 ，船長初步量測體溫均正常，也未於船上發現豬肉、牛肉製品後將該船押返福澳港偵辦。押返港後由縣政府環境資源局派員全船消毒、衛福局疾管科派員進行人員檢疫，確保防疫無漏洞。

海巡署表示，為維護海洋永續經營理念，馬祖海巡隊將提高巡邏密度打擊非法魚撈行為，並配合大型艦進駐計畫以靈活勤務規畫及優勢警力，共同維護漁業資源及我國漁民作業權益。

海巡署呼籲，漁民朋友如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時積極舉報，可撥打海巡署118服務專線通報，海巡隊將會立即派艇前往處理。

(中時 )