遠傳與亞太電信再度擴大頻譜資源合作，雙方將就各自取得的「700MHz頻段進行共頻共網」，費用依照遠傳支付7／9、亞太電信支付2／9比例分攤。「頻率交換」合作中，遠傳將以2.6GHz TDD頻段(20MHz)交換亞太持有的700MHz FDD頻段10MHz (上下行合計)，費用將依各自頻譜的得標金額折算。

遠傳電信今日召開2020年第三季法人電話說明會。遠傳2020年第三季合併總營收為186.30億元，疫情影響手機供應鏈出貨、漫遊收入，連帶影響遠傳第三季總體營收，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為68.12億；加上5G頻譜費用攤提，稅後淨利為20.58億，稅後每股盈餘(EPS)為新台幣0.63元，第三季財測達成率為103.5％。

2020年遠傳前三季總營收為新台幣566.94億；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為新台幣206.99億；稅後盈餘為新台幣64.69億元，每股盈餘(EPS)為NT$1.99元，前三季財測達成率為105.2％。

遠傳表示，透過與亞太電信700MHz共頻共網，遠傳可充分發揮700MHz連續頻寬優勢和低頻特性，大幅增加5G覆蓋率，強化大眾運輸工具、空曠地形、建築密集的深層室內等覆蓋能力，再搭配遠傳既有之2.1GHz、3.5GHz、28GHz等低、中、高頻段豐富的頻譜資源，將提供遠傳用戶最優質的5G頭等體驗。

遠傳2020年第三季營運績效亮眼。縱觀台灣行動通訊市場，台灣行動市場總用戶數受疫情影響持穩，行動號碼可攜市場趨冷，但遠傳月租型用戶數自2018年第三季至今連續正成長，且月租型客戶流失率持續創新低。遠傳客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)持續領先同業。

「遠傳心5G」自7月推出以來，新用戶及續約用戶之平均月租費逐月提升，除了歸因於高達97％的5G用戶申辦$999以上資費，iPhone 12／12 Pro熱賣更顯著挹注5G ARPU成長。目前觀察，相較於去年85％用戶申辦新iPhone搭配$999以上資費，今年不僅提升至98％，其中更超過60％用戶選擇$1399以上資費，隨著iPhone 12 mini／Pro Max即將開賣，ARPU看漲可期。

(中時 )