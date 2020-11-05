謝霆鋒與張柏芝婚姻撐了6年，2012年離婚後，張柏芝帶著2個兒子生活，謝霆鋒則在2014年與大自己11歲的歌后王菲上演世紀大復合，但破鏡重圓後在感情部分相當低調，導致分手傳言不斷，如今將屆7年，「鋒菲戀」被爆撐不過7年之癢，早已分手收場，而張柏芝正開心要展開下一步布局。

王菲與謝霆鋒復合後，至今已快7年時間，但期間兩人幾乎沒有同時現身過，兩人對這段情也相當沉默，而日前港媒報導王菲跟謝霆鋒見面時間少了，天后身旁悄悄出現一位平頭嫩男Ryan，無論她出席活動、私下聚會、演唱會等，都能看到Ryan的身影，他的社群帳號也常轉發王菲的新聞，有人透露Ryan是王菲鐵粉，因兩人聊得來才打進王菲朋友圈，但當事人都沒對此事回應。

鋒菲戀結束，傳張柏芝很開心，準備帶兒子們跟謝霆鋒重聚。(取材自微博)

而在香港娛樂圈耕耘30多年的資深記者「朱叔」，更透過影片爆料謝霆鋒跟王菲感情亮紅燈，斬釘截鐵說兩人不但早已分手，且如果他沒猜錯的話，他們是沒撐過「7年之癢」，而張柏芝會是受益者，聽聞鋒菲戀玩完後很開心，「只要能順利通關，張柏芝很快就帶著兒子們去找爸爸」。

至於還沒公佈生父身分的小兒子Marcus，朱叔表示生父就是謝霆鋒，指出是他去探望兩個兒子時，留宿張柏芝家，因此有了小兒子，但有網友覺得朱叔說的不是事實，表示謝賢挺過張柏芝，如果小兒子是謝霆鋒的，「謝賢一定會去醫院探望，不會讓自己孫子無名無份」，朱叔也坦言這是他個人的分析，「真相留給大家判斷」，雖這套說法尚未獲得當事人證實，但以在網路上瘋傳。

(中時新聞網)