新北市私立竹林高中高二學生鄧星宇日前參加APCS大學程式設計先修檢測取得八級分的佳績，具有八級分講師的資格，在這項滿分十級分的不分齡檢測中，展現驚人的資訊能力。

APCS大學程式設計先修檢測目前受到各界相當的重視，不只在學學生，資訊工程業界的工程師也有不少人參加，不同於一般坊間多考記憶型題目的電腦檢定，這項檢測另外還加考數學題目，重視數學能力在資訊工程的基礎表現。檢測分觀念題及實作題兩類，目前就讀竹林高中二年級的鄧星宇同學，在觀念題方面，取得92分（滿分100）的高分，在參加檢測2334人當中佔前7.8％，獲得五級分。

新北市私立竹林高中高二學生鄧星宇日前參加APCS大學程式設計先修檢測取得八級分的佳績，具有八級分講師的資格。（竹林高中提供）

實作題方面則取得220分（滿分400），在參加檢測2265人當中佔前9％，獲得三級分。指導老師許自騰表示，目前APCS講師相當缺乏，而鄧同學的實力已具有APCS八級分講師的資格，非常厲害。許老師並指出，目前各校資工、資管系所，有86％以上的學校採計這項檢測作為錄取參照，像是交大資工系只採計數學（14級分）以及APCS檢測成績，而今年臺大資工也加入了這個項目。許老師也提到，鄧星宇在學習成效上，可說是偏重電腦資訊，其他學科表現雖不盡理想，但學校透過自主學習輔導，讓他能在擅長的項目發揮所長快樂學習。

鄧星宇表示，他從國三就確認自己未來的生涯走向，雖然之前對電腦產生興趣是從遊戲開始，但後來自覺地發現，遊戲背後的程式語言才是值得研究的所在，在轉往不同的電腦領域後，特別感謝國三導師馮孝琳鼓勵他參加校內資訊培訓社，擴展電腦研究領域，更感謝資訊培訓社指導老師許自騰的引導，讓他逐漸找到研究的方向，也立志以開發具高度人性化、互動性的電腦軟體為未來探索的領域。

鄧星宇平常最大的休閒娛樂，除了玩魔術方塊以外，就是玩電腦了，可說對於電腦資訊學門的喜愛程度很深，卻也不至於沉迷，他從幼稚園就玩電腦遊戲，接觸電腦是從趣味開始，後來課業越來越繁忙，也就透過遊戲紓壓，最後發現遊戲的模式架構幾乎大同小異，進而嘗試研究其他不同的電腦知識。他客觀的指出，一般容易沉迷電玩遊戲，不少是礙於同儕壓力，被邀約組隊線上對戰，若自制力稍差的就很容易深陷不拔，他認為電腦可以做的事更多，不該讓自己局限在電腦網路遊戲當中。

(中時 )