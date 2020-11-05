隔夜華爾街股市再度大漲，受此激勵，由新能源股與科技股領軍，周四南韓KOSPI指數收漲2.4%，為2,413.79點，創下近5個月最大單日漲幅。

隔夜美股大漲，因投資人預期美國國會兩院仍將分別由民主黨與共和黨掌控，這表示一些重大政策變革，如加強反壟斷審查與課徵資本利得稅等不會輕易過關。

美國總統大選戰況激烈，民主黨候選人拜登在拿下威斯康辛與密西根兩關鍵州後已領先川普，不過民主黨人要同時拿下參議院多數席次的機率已經減弱，這表示如果拜登入主白宮，仍將面臨國會僵局。

風力發電塔製造商CS Wind大漲7.9%，大陽能電池製造商Hanwha Solutions勁揚12.3%，投資人預期拜登的綠能計畫將有利於產業。

外資今日大舉買超韓股1.13兆韓元，創下7月28日來單日新高。散戶賣超1.62兆韓元，機構投資人買超4850億韓元。

韓元勁揚0.84%，收在1,128.2兌一美元。

(時報資訊)