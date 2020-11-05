美股隔夜的全面收漲，那指漲逾3.8%，為港股科技股造好；另外投資人亦關注美大選開票進度，選舉結果日趨明朗的態勢下，雖可能有選舉訴訟產生，然市場似已備好不同應對方式。

周四香港恆生指數開高走高，一度飆升破700點，午後收漲744.67點或+2.99%，為25630.81點。國企股(H股)漲347.46點或+3.44%，為10446.62點。汽車股、資訊科技股、軟件服務股為表現最好的板塊。大盤成交總金額來到1441.68億港元。

科技股表現優異，騰訊、美團、京東分別上漲6.2%、5.0%、9.4%。中興通訊大漲18%，其餘華虹半導體、比亞迪電子皆漲逾10%。

汽車股表現不凡，比亞迪大漲16%、吉利汽車漲8.7%，收報21.3港元，北京汽車漲4.0%。

歷經螞蟻金服遭暫停A股H股上市，以及馬雲等人遭中國金融監管單位約談的風波震盪，阿里巴巴今日反彈收漲6.27%，報294.6港元。

被視為地表最強IPO案的螞蟻金服，初步了解，遭暫停上市的原因為螞蟻線上小額貸款的業務與央行和銀保監稍早推出的小額貸款，兩方執行方式需釐清關係。該部分的貸款業務需求日增，螞蟻集團需做出修正配合。

(時報資訊)