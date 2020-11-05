PCB廠—華通(2313)因進入傳統旺季，第3季稅後盈餘14.39億元，季增43.8%，為今年單季新高，累計前3季每股盈餘為2.83元，受惠於蘋果等客戶新產品陸續上市，華通10月合併營收達62.27億元，創下單月歷史新高，華通預估，第4季營運有機會優於第3季。

華通產品涵蓋：HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板及SMT等，終端應用廣泛，包括：通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商，在HDI、軟硬複合板等各類產品線產能利用率拉高帶動下，華通第3季合併營收為168.77億元，季增25.75%，創下單季歷史次高，單季合併毛利率為18.47%，季減0.46個百分點，單季稅後盈餘為14.39億元，季增43.8%，單季每股盈餘為1.21元；累計前3季合併營收423.88億元，合併毛利率18.73%，年增3.44個百分點，稅後盈餘達33.69億元，年增41.55%，每股盈餘為2.83 元。

華通表示，第3季除受到台幣升值衝擊外，還有主要客戶新機整體時程延後及中系客戶受到貿易制裁等的不利影響，但因公司客戶及產品線多元，搭配產能快速調整，公司業績表現穩健。

華通亦公告10月合併營收，受惠於蘋果新機上市，華通10月合併營收攀高至62.27億元，月增1.25%，年成長0.03%，創下單月歷史新高，累計前10月合併營收為486.15億元，年成長7.88%。

由於第4季傳統旺季市場需求強勁，華通HDI等各類產線類維持高稼動率以因應旺季生產需求，華通預估，第4季營運有機會優於第3季。

法人預期，由於手機市場5G機種占比持續上升，且遠距辦公及線上教學需求致使平板、筆電等訂單依舊強勁，而相關產品均使用高階HDI的疊構設計，華通在產能、技術以及服務在業界具領先優勢，加上長期佈局的低軌道衛星通訊產業商轉在即，以及傳聞將在美系客戶消費性電子產品取得軟板訂單，可望為華通未來營運增添新動能。

(時報資訊)