歐美第二波疫情再次崛起，但根據10月底的調查顯示，歐美民眾對於總體經濟與家庭收入展望的樂觀態度未受太大影響，配合時序進入年底消費旺季，民眾由保守的儲蓄心態轉向積極消費。保德信投信指出，除了消費力道持續增強，生鮮網購、宅經濟等新型態消費更在疫情之後迅速崛起，預期美國生鮮日用品的網購穿透率，將從去年的3.8%快速上升至5.1%，成為新的網購成長動能。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔指出，縱使疫情衝擊低薪族群，但消費主力的中高薪族群未受太大影響，因而支持整體消費動能快速回溫，加上先前民眾消費態度保守，可預期今年第四季龐大的遞延消費能力將釋出，配合消費者轉趨樂觀的態度，有望於年底這波消費旺季創造超額消費動能。

隨著亞馬遜、沃爾瑪等網路零售通路龍頭的投入，以及整體物流業發展日趨成熟，網購生鮮日用品將成為新一波推升網購成長的重要動力。統計顯示，2015年的美國生鮮日用品網購穿透率僅2.1%，到了今年有望大幅成長至5.1%，進入2025年將達近9%水準。

楊博翔分析，從目前美國整體網購穿透率達19%的數字來看，生鮮日用品與藥品的配送市場可謂新藍海，但過去因時效性問題，導致網購業者難以切入該市場，如今隨著龍頭大廠當日配送能力提升，逐漸培養消費者上網選購生鮮日用品的消費習慣，更進一步提升網購商機的成長潛力。

除第四季消費暢旺，今年尚有大選題材加持，根據統計，歷年美國總統選舉年的MSCI 非必需消費類股第四季平均漲幅3.81%，選完隔年第一季躍升至8.19%，顯示在消費旺季+選舉前後利多加持下，市場以正面回應非必需消費類股的預期表現。

(時報資訊)