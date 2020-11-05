氣立(4555)10月營收1.32億元，年增33.65％，主要持續受惠筆電與5G相關訂單穩健挹注，加上工具機產業訂單加持，帶動氣立單月營收自復工以來，已連續7個月維持年增二位數以上；累計前10月營收達13.06億元，年增16.64％。以目前市況來看，不但第4季淡季不淡，明年第1季營運樂觀可期。

公司指出，第4季雖進入傳統淡季，但氣立受惠下游消費性電子業需求續強，以及包括應用於汽車、成衣、通用機械及塗裝等傳產自動化設備在10月成長表現亮眼，推升氣立10月營運優於預期，今年全年目標將維持成長兩位數不變。

展望2021年，氣立認為，除了5G帶動電子業復甦力道強勁外，隨著時間拉長，使疫情對全球經濟活動的影響程度開始下降，各產業陸續進入復甦階段，其中工具機、汽車、成衣、焊接及通用機械等傳產應用訂單開始回流挹注，目前氣立既有產能稼動率不斷向上提升，浙江新廠正式營運在即，整體營收規模可望在2021再創新高峰。

(時報資訊)