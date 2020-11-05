欣陸(3703)子公司大陸工程首度進軍竹北房市營造市場，總經理陳學聖表示，從今年3月至今，原物料不斷上漲，不只模板日工資由500元漲到1500元，混凝土由1700元漲到2700元，在原物料全面上漲之下，「房價怎麼跌」？他看好未來桃園及新竹的房市表現，此回接下竹風真好QMAX個案的營造工程，預計在3年內完工，希望藉此案建立桃竹房市營造工程的灘頭堡，搶攻建案營造市場。

疫情緩和之後，台灣房市越來越熱絡，陳學聖指出，原物料不停的上漲，自3月至今，公司不斷和包商調整，整體在原物料上損失金額約在2億元左右，很多人都在問房價會不會跌？他說，少子化使得工人越來越少，原物料也漲價，房價不會跌這是個事實，在台積電大舉投資設廠磁吸建築工人以及各公共工程也需要人工之下，預期3年內缺工問題將無法解決。

竹風建設在地耕耘超過20年，今日正式公開總銷近50億元的竹風真好QMAX一案，產品規畫低樓層30~40坪，每坪單價約40萬元、高樓層規畫有90多坪，每坪單價約45萬元，將打造出28層摩天雙塔地標。竹風建設董事長徐榮聰說，希望把最漂亮的地找到最好的營造廠來蓋，大陸工程以往都在台北、新北蓋百萬元的豪宅，這回特別邀請來竹北參與營造工程，希望把公司品牌打造成桃竹最響亮的品牌。

徐榮聰指出，竹北素地現在已經很少了，現在要找500坪以上的住宅用地都一地難求，公司年底才要推出的個案，成屋114戶，現在就預約了800戶要看房，竹北光是台積電徵才就達8千人，這還沒有加上其它公司，就業人口、就業收入及移入人口都將是支撐竹北房市表現熱絡的穩定因素。

(時報資訊)