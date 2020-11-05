《證交所》穎崴通過上市審議 16:482020/11/05 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所今天召開有價證券上市審議委員會，通過審議穎崴(6515)申請股票上市案。該公司申請上市資本額3.05億元，主要業務：半導體測試介面之研發、設計及銷售，市場結構中，內銷占比53.16％、外銷46.84％。 2017年到2019年稅前盈餘分別為1.79億元、3.04億元及6.94億元，每股盈餘4.92元、8.61元及19.00元；今年上半年稅前盈餘3.27億元，每股盈餘8.43元。 (時報資訊) #穎崴 #稅前盈餘 #每股盈餘 #證交所 #上市審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穎崴上市案 證交所審議通過 16:592020/11/05 財經 《電子零件》蘋果新機帶旺 華通Q4營運拚戰新高 16:482020/11/05 財經 《通信網路》全新10月營收登11個月高 外資喊買堅定 11:422020/11/05 財經 遠傳攜手亞太電信 擴大頻譜交換 16:442020/11/05 財經 《其他電子》雙鴻Q4營運續看強 外資青睞給價至290元 12:492020/11/05 財經 《電子零件》信邦10月營收登單月歷史次高 Q4有望比去年好 09:092020/11/05 財經 《類股》拜登贏面大 鋼鐵離岸風電概念股耐震 13:402020/11/05 財經 《熱門族群》Q3「報」喜 亞光獲利衝1年高、佳凌轉盈 09:092020/11/05 財經 《半導體》攜手達爾舉辦法說會 德微明年業績有看頭 10:342020/11/05 財經 《光電股》旺季需求溫溫的 大立光估11月拉貨動能與10月差不多 16:142020/11/05 財經 財經熱門新聞 拜登快翻盤 太陽能股竟暴殺！美媒爆敗在這裡 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 阿茲海默症有救了 Biogen新藥證療效 股價狂漲44％ - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 螞蟻IPO喊卡 比美大選結果更要命 專家曝背後真相 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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