台灣證券交易所今天召開有價證券上市審議委員會，通過審議穎崴(6515)申請股票上市案。該公司申請上市資本額3.05億元，主要業務：半導體測試介面之研發、設計及銷售，市場結構中，內銷占比53.16％、外銷46.84％。

2017年到2019年稅前盈餘分別為1.79億元、3.04億元及6.94億元，每股盈餘4.92元、8.61元及19.00元；今年上半年稅前盈餘3.27億元，每股盈餘8.43元。

(時報資訊)