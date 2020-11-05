近幾年共享經濟興起以及永續經營的意識抬頭，民眾漸漸習慣「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」的訂閱式服務，對於不同的人生階段裡，獲得商品或服務的曾經「使用權」。

和運租車引領潮流，率先將汽車訂閱式租賃觀念及服務帶進國內市場，顛覆台灣消費者傳統習慣的用車思維。在為期三年的訂閱期間，提供消費者「一次訂閱享年年入主換新車」之服務。針對求新求變，想體驗各式車型駕馭樂趣的顧客，既不須一次投入大筆期初金額，也免掉換車時處理中古車的煩惱；對應短時間邁入不同人生階段或生活型態改變的顧客，可以依當下需求調整用車車型，將省下來的預算，運用在他處，使人生進階更easy。除此之外，最令人費神的車輛大小事，在用車期間，全都由和運專屬服務管家幫訂戶處理到好。包含保險投保（乙式保險）、年度牌燃稅費繳納、定期保養維修、維修期間的代步車輛，只要按月付費，每年期滿，就會有服務管家開著訂戶指定的新車換回舊車。對於不願花費過多精神於車輛上的企業或個人，可說是一大佳音。

11月和運租車訂閱式租賃網站全新升級改版，一站綜覽新車、中古車各式多元方案，訂車流程輕鬆在家一鍵完成，簡化繁瑣的詢價、溝通過程，連用車服務也能以便利的方式訂閱，更加貼近防疫新生活常態。顧客只要到全新訂閱式租賃入口網站，選定心儀的方案、車款、車色、配件，新車支付訂金3,000元，中古車免支付訂金，和運專員就會主動與您聯繫簽約及交車事宜，當中若是有試乘的需求，和運專員也會協助安排，提供消費者最佳訂閱體驗。

和運訂閱式租賃方案十分彈性多元，高級車的愛好者可選擇「LEXUS SELECT +專案」，最低月付33,300元起，每年可選擇NX 200菁英版、ES 200豪華版或UX 200菁英PLUS版新車，新用戶線上訂閱即可再享首年免費升級RX300豪華版。若不滿足於此，可再往上選擇LEXUS ELITE、LEXUS PASSAION專案，三種方案亦能自由搭配；至於偏好TOYOTA的忠實車主，則可選擇「TOYOTA新車自由配」，月付13,800元起，TOYOTA全車系均可挑選。從入門國產車VIOS到高級進口跑車TOYOTA 86，在三年訂閱期間都能隨心所欲搭配。預算有限的小資族能考慮與愛車培養革命情感，選擇訂閱期間一車到底的「TOYOTA輕鬆選」，月付11,150元起，TOYOTA國產車系任你挑；此外，想花小錢體驗高級車性能的車主，選擇「優質中古車訂閱專案」，免頭期款、免保證金，月付24,000元起，相當於租用國產車的花費，升格將LEXUS高級車當自家用車。中古車輛不僅具有保修履歷，更是通過和運勁拍中心（HAA）三大保證（無泡水、無重大事故、無車身引擎號碼變造），租賃期間還不用煩惱車子維修保養，租車安全無虞、有保障。

好康不僅如此，全訂戶還可享受和雲行動服務公司提供短天期租車平日六折、假日七折優惠。為鼓勵訂戶妥善用車，更額外加碼「優良訂戶酬謝方案」，若車輛於訂閱期間年度無出險紀錄且車況保持完好，次年度再贈送「和運VIP尊榮接送券」（限定年年換新車之訂戶）。

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