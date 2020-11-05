勞工退休新制在2005年上路，以同年7月1日作為分界點，2005年7月1日以後到職的勞工一律適用勞退新制。但不少微型公司勞工、或是身兼多職的打工族，常會弄不清楚自己是否需要投保，對此，勞動部勞工保險局表示，無論是打工或正職，只要是適用勞基法的勞工（含本國籍、外籍配偶、陸港澳地區配偶、永久居留之外籍人士），就是勞退新制的強制提繳對象，老闆都應為您提繳勞工退休金。

小鄭（化名）在早餐店打工、同時又在加油站、飲料店等三地工作，但早餐店與飲料店的老闆都跟他說，只要在加油站提繳勞退就好，讓他困惑到底是否只要其中一份工作有提繳就好？

小美（化名）畢業後加入微型公司，雖然說是一家公司，但其實是一個只有3個員工的工作室，而老闆說公司只有3個員工，沒有強制加勞保，所以也不必提繳勞工退休金，讓小美覺得工作很沒有保障。

勞保局表示，無論是打工或正職，只要是適用勞基法的勞工（含本國籍、外籍配偶、陸港澳地區配偶、永久居留之外籍人士），就是勞退新制的強制提繳對象，只要有僱傭關係存在、老闆都應為您提繳勞工退休金。

至於如果是非勞保的強制投保單位，勞保局指出，無論是否在公司投保勞保，老闆都應為您提繳勞工退休，建議雇主應儘速填寫「勞工退休金提繳申報表」向勞保局申報。如果勞工還有提繳勞工退休金相關問題，可以請雇主打電話到02-23961266轉分機5088詢問。

(工商 )