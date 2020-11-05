當特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)、亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)努力投入外星殖民，微軟(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)顯然還是更關注地球環境。他創辦並仍然擔任董事長的核能技術公司TerraPower和英國CORE POWER等4家公司成立合資公司，要打造船舶用第４代反應爐，達成船隻零碳排放目標。

合資單位還包括法國核材料處理商Orano、全美最大電力商南方公司(Southern Company)，他們計畫採取熔鹽爐(MSR)技術，該類型也是最多公司在研發第4代反應爐時所採用、被認為較可能實用化的方向之一，南方公司之前未公開案據說就是MSR，而TerraPower原本是以開發鈉冷式快爐(SFR)為主，MSR、SFR在大陸也都有單位投入，此外北京清華大學在試驗超高溫爐(VHTR)。

第4代反應爐不需要燃料棒，MSR也不例外，使用釷取代鈾做燃料，可在高溫下保持低蒸氣壓，而且能簡化結構並更加小型化，比起前幾代一般概念中的核反應爐，稱為電池可能更貼近一般人想像。這種電池可以提供船隻近30年續航能力，可能只需要擔心船體的有藥期限是否能與之匹配。

1960年代其實就已經出現MSR初步發想，但由於技術限制和過度昂貴，很快就被放棄，即使現在重新被鑽研，預期離商用化還是有一段長路，而且依然造價不菲。CORE POWER執行長柏耶(MikalBøe)說： 「我們要開發改變航運排放規則的技術，幫助運輸業邁向未來的清潔能源。影響可能是革命性的，會賦予我們因應氣候變化的新途徑。」

柏耶曾表示，核能是唯一能實現零碳排放的可行方式。因應昂貴成本，他們計劃開發成功後先採取讓船隻租用模式，不過他們無法預期開發成功到推廣商用要多久，僅認為50年內MSR動力船隻將成航運業佼佼者。

CORE POWER也預期這種反應爐商用後會對傳統化石燃料需求造成毀滅性打擊，「在船東支付了可能有點貴的前期成本後，基本就不會有燃料支出了，而且船隻行駛速度能提高50%。」目前唯一的民用核動力船隻是俄羅斯用於北極海的破冰船，大部分船用核動力都是軍事用途。

(中時新聞網)