彰化縣政府搶救南郭宿舍群，以公益換租，並邀請彰師大美術系師生揮灑創造，舉辦藝遊南郭，將在7日、8日、14日、15日登場，串聯彰化縣立美術館和南郭坑溪等景點，安排街頭藝術表演，文創市集，並規劃藝術走讀，以散步的方式欣賞彰化藝術街景。

南郭宿舍群坐落彰化市公園路一段巷弄間，是縣內保存最完整、占地面積最廣宿舍群，文化局為了活化，委由南郭公園創作團隊、白色方塊工作室、南郭國小等進住，作為青創基地示範點，創作者結合老建築時代的軌跡，包括空襲彈孔和庭院草木、生態和建築群落等，巧妙搭配裝置藝術，注入新美學，重新挖掘歷史價值和文化深度。

裝置藝術《線代美好舊時光》坐落在南郭宿舍群空地上，邀起一起來激發新想像。（吳敏菁攝）

迎接彰化建縣300年，彰化縣文化局將舉辦彰化國際藝術節系列活動，藝遊南郭率先吹響前奏序曲，引領以散步的方式，用美感和藝術的眼睛，來場藝術小旅行，重新認識彰化。

彰化縣長王惠美表示，展出裝置藝術作品共7件，藏身在美術館到南郭宿舍群動線裡，值得細細來走尋，藝遊南郭以視覺藝術、表演藝術、串藝輕旅等三大主題串聯，舉辦街頭藝術表演、設置文創市集、開辦藝術工作坊和著色與版畫DIY，並規劃散步三部曲。

迎接彰化建縣300年，彰化縣文化局將舉辦彰化國際藝術節系列活動，藝遊南郭率先吹響前奏序曲，縣長王惠美引領以散步的方式，來場藝術小旅行，重新認識彰化。（吳敏菁攝）

第一部曲為城裡的信仰美學，路線由開化寺、元清觀、孔子廟至南郭官舍群；第二部曲為日本時代的浪漫彰化，路線由彰化藝術館、彰化神社步道、武德殿至南郭官舍群；第三部曲為藝術就在八卦山下，路線為彰化縣立圖書館、文學步道、彰化美術館和南郭宿舍群。

文化局表示，活動期間集戳章至11月底到藝文店家享優惠活動；參加導覽、集戳章及打卡加好友、完成學習單的朋友，都有9折、95折、10元、20元等優惠。

藝遊南郭，將在7日、8日、14日、15日登場，串聯彰化縣立美術館和南郭坑溪等景點。（吳敏菁攝）

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