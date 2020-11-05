台大雲林分院申請虎尾院區擴充600床，院方規畫66億元資金來源三分之一自籌、三分之一地方補助、三分之一中央補助，正在衛福部審核中。雲林縣長張麗善表示，縣府財政拮据，可能無法支應三分之一，但為凸顯雲林人的醫療需求及表達誠意，目前正在盤整經費。

台大雲林分院自接管署立雲林醫院改制為台大雲林分院已16個年頭，13年前（2007年）虎尾院區第一期醫療大樓完工啟用，挽救無數縣民寶貴生命，也是雲林縣目前唯一急重症責任醫院。

斗六院區現約600床、虎尾近300床，院方去年申請興建虎尾院區二期醫療大樓、綜合大樓、第二期醫護宿舍；地上10層、地下3層的醫療大樓預計預計增加急性一般病床236床、精神急性一般病床100床、特殊病床186床。

台大雲林分院表示，虎尾院區總病床數未來將達805床的急重症醫學中心規模，並增設教學研究空間，可增加急重症醫療處置量能，降低跨區就醫，提供特色醫療服務，及配合長照政策發展高齡研究政策。

縣議員林建鴻、黃凱5日在縣議會質詢指出，台大雲醫的急重症中心在斗六院區，沿海鄉鎮急重症醫療資源匱乏，曾有民眾等2小時還找不到放心的醫院，盼台大虎尾院區增加急重症醫療能量。

林建鴻承諾，若虎尾二期醫療大樓啟用，他願捐贈一輛交通車；黃凱則建議縣府給予資金支持以照顧更多鄉親。

縣長張麗善表示，本案工程費高達66億3000多萬元，院方規畫三分之一資金由地方補助，縣府恐無法支應那麼多，但一定會表達心意讓北部總院、衛福部感受得到，目前正在盤點「能力」，採分期付款支持。

台大雲林分院虎尾院區位於虎尾高鐵站附近的高鐵特定區。（周麗蘭攝）

(中時 )