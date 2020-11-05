2020年美國大選激烈，美股科技股更在周三(4日)選後開票日領漲下，一度大漲超過800點，終場收漲367.63點，那斯達克指數收漲超過百點。也因科技股在選後大舉回神，帶動美國前10大富豪身價暴漲總計282億美元，其中全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯，身價1日暴漲105億美元，但根據美國證管會(SEC)的資料顯示，貝佐斯本周出售價值 30 億美元(約864億元新台幣)的亞馬遜股票。

雖拜登在總統大選勝選機率高於川普，共和黨仍有望控制參議院，市場預期的民主黨橫掃總統與國會2院完全執政「藍色浪潮」並未出現，雖然造成財政刺激措施可能無法輕易出爐，卻也將市場對拜登最大憂慮加稅政策降低。

也因如此，對科技巨頭的加稅壓力瞬間下降，科技股從自9月以來的疲弱走勢強烈反彈，4大科技巨頭均上漲超過4%，亞馬遜股價更是大漲6.32%，報收3241.16美元。

據 OpenInsider 彙整SEC資料顯示，貝佐斯2019年加速拋售亞馬遜持股，今年先是2月出售41 億美元持股，8 月再出售 31 億美元持股，若加上本周總計貝佐斯從出售持股獲得102 億美元，大幅超越去年出售的28 億美元獲利程度。

據《富比士》排名，貝佐斯已經連3年成為全球首富，就算今年出售這麼多的持股，仍擁有5300 萬股，約1700 億美元，依然是全球首富。

貝佐斯先前表示，每年會拿出10億美元的亞馬遜持股，資助其創辦的火箭公司Blue Origin營運，今年更啟動100 億美元的「地球基金」，藉此資助對抗氣候變遷的組織。

同為太空產業的競爭對手、馬斯克於2002 年的創辦太空運輸公司SpaceX，創辦至今已經執行過18項發射任務，不僅在全球衛星發射市場取得大多數合約，也擁有發射太空船運送載運美國太空總署（NASA）太空人前往太空，也取得美國國防部數億美元的合約，以及利用星鏈計畫（Starlink）將數百顆衛星發射至太空軌道，對於貝佐斯的Blue Origin面臨壓力可能不小。

(中時新聞網)