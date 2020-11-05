氣立因大陸5G相關產業及自動化設備對氣動元件需求殷切而受益，第四季銷售呈現淡季不淡，10月及前10月合併營收雙雙改寫同期次高，締造連續七個月營收都兩位數成長。

氣立5日公布，自結10月合併營收1.32億元，年增幅33.65％；前10月合併營收13.06億元，年增16.64％。氣立表示，氣立因筆電與5G相關訂單穩健挹注而受惠，加上工具機產業訂單加持，造就氣立10月營收是今年大陸廠受疫情影響正式復工以來，連續七個月營收二位數成長，優於預期。

氣立指出，第四季向來是氣動元件傳統銷售淡季，但受惠下游消費性電子業需求續強，包括應用在汽車、成衣、通用機械及塗裝等傳產自動化設備10月訂單增長，全年營運目標維持成長兩位數。

氣立指出，以目前市況來看，第四季營運淡季不淡，仍可維持高檔水準，明年第一季營運也樂觀可期，氣立對2021年營運，持審慎樂觀看法。

氣立指出，5G帶動電子業復甦力道強勁外，隨著時間拉長，疫情對全球經濟活動的影響程度開始下降，各產業陸續進入復甦階段，其中工具機、汽車、成衣、焊接及通用機械等傳產應用訂單開始回流挹注，目前氣立既有產能稼動率不斷向上提升，浙江新廠明年上半年正式營運，2021年營收有機會創造新高峰。

(工商 )